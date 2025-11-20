रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, ऑन्कोलॉजी वार्ड में तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, रांची। सदर अस्पताल में गुरुवार को इलाज के दौरान चुटिया निवासी 53 वर्षीय उमेश साहू की मौत हो गई। इसके बाद स्वजनों ने तीसरे तल्ले स्थित ऑन्कोलॉजी वार्ड में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि सुबह मरीज को गैस और उल्टी रोकने का इंजेक्शन दिया गया, जिसके तुरंत बाद उनकी स्थिति बिगड़ी और मौत हो गई।

वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। अधिकारियों के अनुसार, उमेश साहू कैंसर से पीड़ित थे और बेहद गंभीर स्थिति में बुधवार सुबह करीब 11 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के खिलाफ FIR की तैयारी प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा जो दवाएं लिखी गई वही दी गई और गैस या उल्टी की दवा से मौत होना संभव नहीं है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।