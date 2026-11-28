जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी की प्रमुख सड़कों की स्थिति बदहाल हो गई है। शहर के अलग-अलग इलाकों में सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। मोरहाबादी से बोडियो होते हुए कांके जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं।

इससे इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाली बड़ी आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं मिल पाता। ऐसे में खासकर बाइक और स्कूटी सवार संतुलन खोकर गिर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति लगातार खराब हो रही है, लेकिन इसकी मरम्मत को लेकर कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है।

सिरमटोली चौक पर भी सड़क की स्थिति बेहद खराब है। चौक के आसपास बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। दिन में तो वाहन चालक किसी तरह इन गड्ढों से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में परेशानी और बढ़ जाती है। चौक के आसपास पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण अंधेरा रहता है।

ऐसे में वाहन चालकों को सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते। खासकर बाइक और स्कूटी सवार अचानक गड्ढों के सामने आने पर संतुलन खो बैठते हैं और दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। व्यस्त चौक होने के कारण यहां दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

कचहरी चौक की सड़क भी बदहाली से जूझ रही है। शहर के व्यस्ततम चौराहों में शामिल इस चौक पर सड़क की सतह कई जगह खराब हो चुकी है और गड्ढों के कारण वाहन चालकों को संभलकर गुजरना पड़ता है। दिनभर वाहनों का दबाव रहने के कारण यहां गड्ढों से बचने के लिए वाहन चालकों को अचानक दिशा बदलनी पड़ती है। इससे जाम के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।