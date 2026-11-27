जागरण संवाददाता, रांची। आर्थिक संकट से जूझ रहे रांची नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है।

निगम ने बड़े बकायेदारों को एक माह के भीतर बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।



गुरुवार को राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने यह निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व शाखा के अधिकारियों और टैक्स कलेक्टरों को वसूली में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काम करने को कहा।