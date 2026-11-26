राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अधीन संचालित फॉरेस्ट रेंज अफसर (एफआरओ) व सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) की परीक्षा में जमकर धांधली हुई थी।

पूरे मामले की जांच कर रही सीआईडी ने जांच में पाया है कि उक्त दोनों ही परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा में रातू रोड के एक गुप्त ठिकाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व किताबों की मदद से सेटिंग वाले अभ्यर्थियों की कापियां लिखी गई थीं।

सीआईडी ने गिरफ्तार अभ्यर्थी पंकज प्रसून ने एजेंसी को कई अहम जानकारियां दी है और बताया है कि उसने चचेरे भाई संजीत के माध्यम से रवि मास्टर गिरोह को पांच लाख रुपये नकद दिया था। वॉट्सएप चैट को भी मिटा दिया था। उसने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए उसने अपने चचेरे भाई और सह आरोपित संजीत कुमार के कहने पर अपना आवेदन व प्रवेश पत्र सौंपा था। परीक्षा पास कराने का ठेका उसने पांच लाख रुपये भी दिया था। आरोपित संजीत कुमार ने भी सीआईडी को बताया था कि बिचौलिए रवि शंकर कुमार उर्फ रवि मास्टर, धर्मेंद्र कुमार व उसके सिंडिकेट ने जिन्हें परीक्षा पास कराने का ठेका दिया था, उस सूची में पंकज का नाम भी शामिल था।