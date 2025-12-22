जनवरी से रांची स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 से संचालित होंगी ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेलवे स्टेशन का बहुप्रतीक्षित कायाकल्प का कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही स्टेशन का साउथ गेट यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा।

जनवरी से रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या छह से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और स्टेशन परिसर तेजी से आधुनिक स्वरूप ले रहा है।

बताते चलें कि पुराना भवन में संचालित प्लेटफार्म वन अब धीरे-धीरे प्लेटफार्म नंबर छह में शिफ्ट हो जाएगा। साउथ गेट के नए स्टेशन भवन में इंटीरियर का काम लगभग पूरा हो चुका है।

टाइल्स बिछाने फाल्स सीलिंग, विद्युत फिटिंग और अन्य सजावटी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जी प्लस टू संरचना वाले इस अत्याधुनिक भवन को यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

इसके चालू होते ही स्टेशन का पूरा दृश्य बदल जाएगा और यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का अनुभव मिलेगा। यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है।

एक साथ 35 हजार यात्रियों की आवाजाही संभव

पुनर्विकास के बाद रांची स्टेशन पर एक समय में करीब 35 हजार यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। बैठने की व्यवस्था को भी विशेष रूप से बेहतर किया जा रहा है। फूड प्लाजा क्षेत्र में ही लगभग 2,500 यात्रियों के बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी।