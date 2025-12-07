Language
    इंडिगो संकट के बीच रांची रेल मंडल की तरफ से यात्रियों को बड़ी राहत, प्रमुख ट्रेनों में लगाए गए अतिरिक्त कोच

    By Shakti Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:59 AM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस में संकट के चलते रांची रेल मंडल ने यात्रियों को राहत दी है। 12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ ...और पढ़ें

    प्रमुख ट्रेनों में बढ़ाए गए अतिरिक्त कोच।

    जागरण संवाददाता, रांची। इंडिगो की कई उड़ानें रद होने के कारण वायु मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अचानक रेलवे की ओर बढ़ गई है। बदलते हालात को देखते हुए रांची रेल मंडल ने त्वरित पहल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है।

    रेल मंडल का यह कदम यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। वाणिज्य एवं परिचालन विभाग की संयुक्त टीम ने उपलब्धता, मांग और प्रतीक्षा सूची का विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया कि अतिरिक्त कोच लगाने का लाभ अधिकतम यात्रियों तक पहुंच सके।

    इन ट्रेनों में लगाए जा रहे अतिरिक्त कोच


    12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस में पांच दिसंबर को वातानुकूलित थर्ड इकोनामी (थर्ड ई) का एक अतिरिक्त कोच लगाया गया। 18611 रांची–वाराणसी एक्सप्रेस में छह दिसंबर को द्वितीय श्रेणी स्लीपर का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। 18640 रांची–आरा एक्सप्रेस में छह दिसंबर को द्वितीय श्रेणी स्लीपर का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा।