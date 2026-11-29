जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में आज रविवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग की ओर से आरडीएसएस योजना के तहत एलटी तार और एबी केबल लगाने का काम किया जाएगा। इस कारण अलग-अलग फीडरों से जुड़े मोहल्लों में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली कटौती होगी। चुटिया के कृष्णापुरी फीडर से जुड़े अयोध्यापुरी रोड नंबर-दो में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

वहीं, राम मंदिर फीडर के धूमसा सकुरी गली और राम मंदिर क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। स्टेशन रोड फीडर के गुरुद्वारा के समीप सुबह 10 से 10:30 बजे तक 11 केवी लाइन बंद रहेगी। सरकारी बस स्टैंड उपकेंद्र के बहुबाजार फीडर से जुड़े धूमसा टोली छठ तालाब क्षेत्र में सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक बिजली नहीं रहेगी।

मोरहाबादी और हरिहर सिंह रोड भी प्रभावित न्यू मोरहाबादी फीडर के कल्याण विभाग, काम्प्लेक्स, बलिहार रोड, रूना बुटीक, डिवाइन पब्लिक स्कूल, दत्ता विला और द्वारका अपार्टमेंट क्षेत्र में सुबह 10 से शाम चार बजे तक दो ट्रांसफार्मरों के एलटी सर्किट बंद रहेंगे। हरिहर सिंह रोड फीडर के जीवन गली, बसंती अपार्टमेंट और आनंद मोहन लाइन सहित आसपास के इलाकों में सुबह 11 से शाम चार बजे तक एलटी लाइन की एक ब्रांच बंद रहेगी।