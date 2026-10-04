रांची में आधी रात होटल में पुलिस की छापामारी, कथित सेक्स रैकेट का खुलासा; आधा दर्जन युवतियों समेत 8 हिरासत में

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने आधी रात कचहरी चौक स्थित कोरिंथिया (CORINTHIA) होटल में ताबड़तोड़ छापामारी की। पुलिस की कार्रवाई से होटल में हड़कंप मच गया। छापामारी के दौरान पुलिस ने होटल में कथित सेक्स रैकेट का खुलासा करने का दावा किया है।

पुलिस की कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन युवतियों समेत आठ युवकों को हिरासत में लिया गया है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं, होटल के मैनेजर और स्टाफ से भी पुलिस ने सघन पूछताछ की है।

बताया जा रहा है कि देर रात हुई इस कार्रवाई में एएसपी, कोतवाली सिटी डीएसपी समेत कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस ने होटल के अलग-अलग हिस्सों की जांच की और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की।

फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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