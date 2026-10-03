रांची: तिग्गा पुल के नीचे प्लास्टिक के बोरे में मिला युवती का शव, पहचान में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रांची। कर्रा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह प्लास्टिक के बोरे में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव कर्रा-लोधमा-धुर्वा मुख्य सड़क पर कच्चाबारी पंचायत के तिग्गा नदी पुल के नीचे मिला। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है।

बताया गया कि शनिवार सुबह कुछ ग्रामीणों की नजर पुल के नीचे पड़े एक संदिग्ध बोरे पर पड़ी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कर्रा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे को खोलकर जांच की। बोरे के अंदर करीब 25 से 30 वर्ष की युवती का शव मिला।