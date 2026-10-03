रांची: तिग्गा पुल के नीचे प्लास्टिक के बोरे में मिला युवती का शव, पहचान में जुटी पुलिस
कर्रा थाना क्षेत्र में तिग्गा नदी पुल के नीचे प्लास्टिक के बोरे में एक युवती का शव मिला है, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
कर्रा में तिग्गा पुल के नीचे बोरे में मिला युवती का शव।
प्लास्टिक के बोरे में मिला शव, उम्र 25-30 वर्ष अनुमानित।
जागरण संवाददाता, रांची। कर्रा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह प्लास्टिक के बोरे में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव कर्रा-लोधमा-धुर्वा मुख्य सड़क पर कच्चाबारी पंचायत के तिग्गा नदी पुल के नीचे मिला। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है।
बताया गया कि शनिवार सुबह कुछ ग्रामीणों की नजर पुल के नीचे पड़े एक संदिग्ध बोरे पर पड़ी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कर्रा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे को खोलकर जांच की। बोरे के अंदर करीब 25 से 30 वर्ष की युवती का शव मिला।
शव मिलने की जानकारी आसपास के क्षेत्र में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, मृतका की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है।