पूर्वी चंपारण में युवक की हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव, शरीर पर मिले जख्म के निशान

संवाद सहयोगी, सिकरहना (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Murder Case: कुंडवाचैनपुर थाना क्षेत्र के परसा गांव के समीप एक युवक की हत्या कर शव झाड़ियों के बीच फेंके जाने का मामला सामने आया है।

शनिवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की पहचान थाना क्षेत्र के जटवलिया गांव निवासी खहेरु ठाकुर के पुत्र अशोक ठाकुर के रूप में हुई है।