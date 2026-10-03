समस्तीपुर में 10 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर)। Samastipur Child Death: थाना क्षेत्र की बढ़ौना पंचायत के वार्ड संख्या-3 स्थित मधुवन टोल की फुलवंतो गाछी में शनिवार सुबह 10 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

अलसुबह शौच के लिए गए एक ग्रामीण की नजर शव पर पड़ी। उसने इसकी सूचना आसपास के लोगों और बच्चे के स्वजनों को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

मृतक की पहचान बढ़ौना पंचायत के वार्ड संख्या-3 निवासी मंटू साह के पुत्र सुधीर कुमार (10) के रूप में हुई है।

स्वजनों के अनुसार, सुधीर शुक्रवार रात करीब नौ बजे स्थानीय चौक स्थित आटा चक्की के समीप देखा गया था। इसके बाद वह लापता हो गया और देर रात तक घर नहीं लौटने पर स्वजन उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।