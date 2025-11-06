Jharkhand Crime: जेल से छूटी हसीना ने फिर शुरू किया ड्रग्स कारोबार, नशे के इस धंधे में पिता, बहन और जीजा भी हिस्सेदार, जानें पूरी कहानी

जागरण संवाददाता रांची। रांची पुलिस ने राजधानी में सक्रिय एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 140 ग्राम ब्राउन शुगर (करीब 28 लाख रुपये मूल्य) और 2.65 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी परिवार की युवती महज 20–25 दिन पहले ही जेल से छूटी थी और दोबारा ब्राउन शुगर के धंधे में सक्रिय हो गई। एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रहे हैं और न्यू मार्केट चौक, रातू रोड के पास अपने सहयोगियों को सप्लाई करने वाले हैं।

सूचना पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सोमवार देर रात न्यू मार्केट चौक स्थित टेम्पो स्टैंड के पास सादे कपड़ों में छापेमारी की। रात करीब 10:15 बजे एक महिला संदिग्ध हालात में दिखाई दी। पुलिस ने घेराबंदी की तो उसके तीन साथी भाग निकले, जबकि महिला पकड़ी गई। गिरफ्तार महिला ने अपना नाम सेजल उर्फ साहिस्ता प्रवीण उर्फ सेजल गुप्ता बताया। तलाशी में उसके पास से 92.46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ।





घर से भी बरामद हुए ड्रग्स और नकदी सेजल की निशानदेही पर पुलिस ने उसके एदलहातु, बरियातू स्थित किराए के घर में छापेमारी की। वहां से 10.24 ग्राम ब्राउन शुगर और 2.65 लाख रुपये नकद बरामद हुए। सेजल ने पूछताछ में बताया कि यह कारोबार उसके पिता मो. सरवर के इशारे पर चलता है।

बहन और जीजा भी तस्करी में शामिल सेजल के खुलासे पर पुलिस ने रातू स्थित अलकमर कालोनी में छापेमारी कर उसकी बहन मुस्कान उर्फ सागुफ्ता प्रवीण और जीजा मो. राजू को भी गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 36.85 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया।

बिहार से लाते थे माल, रांची में सप्लाई पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह बिहार के सासाराम से बबन साह उर्फ मौसा जी और सूरज कुमार से ब्राउन शुगर लेकर आता था और रांची के विभिन्न इलाकों में इसकी सप्लाई करता था।