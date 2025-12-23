कफ सिरप मामले में रांची पुलिस का एक्शन, तुपुदाना में सैली ट्रेडर्स पर मारा छापा
रांची पुलिस ने कफ सिरप मामले में कार्रवाई करते हुए तुपुदाना स्थित सैली ट्रेडर्स पर छापा मारा। यह कार्रवाई अवैध कफ सिरप की बिक्री और वितरण से जुड़े माम
जागरण संवाददाता, रांची। पुलिस ने तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित सैली ट्रेडर्स पर छापा मारा। यह कार्रवाई प्रतिबंधित कफ सिरफ से जुड़ी जांच के तहत की गई है। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की।
इस दौरान पुलिस ने दुकान और गोदामों में रखे प्रतिबंधित पदार्थों की तलाशी ली और जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस अब मामले की पूरी जांच कर रही है और देख रही है कि इसमें कौन-कौन शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध रूप से बिक रहे प्रतिबंधित दवाओं और पदार्थों को बाजार से हटाना है और संबंधित अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।
