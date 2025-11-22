Ranchi News: वीकेंड और छुट्टी के दिन आधा होगा पार्किंग शुल्क, रांची नगर निगम ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, रांची। नगर निगम की ओर से शुक्रवार को वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड की सूची जारी की गई। संबंधित वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड पर 10 मिनट का पार्किंग निश्शुल्क होगा, जबकि शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश (सरकारी छुट्टी) के दिनों में पार्किंग शुल्क आधा होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रांची नगर निगम की ओर से संबंधित वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड पर पार्किंग की दर भी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही सभी वाहन पड़ाव के संवेदकों को पड़ाव स्थल पर दर सूची लगाने का सख्त आदेश दिया गया है।

रांची नगर निगम की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी भी वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड के संवेदक की ओर से निर्धारित दर के अतिरिक्त राशि ली जाती है तो रांची नगर निगम कार्यालय के टाल फ्री नंबर 1800-120-2929/9431104429 पर शिकायत दर्ज कराएं।