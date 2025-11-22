Language
    Ranchi News: वीकेंड और छुट्टी के दिन आधा होगा पार्किंग शुल्क, रांची नगर निगम ने जारी किया आदेश

    By Rajesh Pathak Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    रांची नगर निगम ने शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिनों में पार्किंग शुल्क आधा करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी, खासकर वीकेंड और छुट्टियों में घूमने-फिरने वालों को। निगम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को सुविधा प्रदान करना है।

    जागरण संवाददाता, रांची। नगर निगम की ओर से शुक्रवार को वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड की सूची जारी की गई। संबंधित वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड पर 10 मिनट का पार्किंग निश्शुल्क होगा, जबकि शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश (सरकारी छुट्टी) के दिनों में पार्किंग शुल्क आधा होगा।

    रांची नगर निगम की ओर से संबंधित वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड पर पार्किंग की दर भी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही सभी वाहन पड़ाव के संवेदकों को पड़ाव स्थल पर दर सूची लगाने का सख्त आदेश दिया गया है।

    रांची नगर निगम की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी भी वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड के संवेदक की ओर से निर्धारित दर के अतिरिक्त राशि ली जाती है तो रांची नगर निगम कार्यालय के टाल फ्री नंबर 1800-120-2929/9431104429 पर शिकायत दर्ज कराएं।

    वाहन पड़ाव व आटो स्टैंड की दर

    • स्कूटर या मोटरसाइकिल से 10 रुपये प्रति तीन घंटा
    • कार, जीप या छोटे पहिया वाहनों से 30 रुपये प्रति तीन घंटा
    • शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन पार्किंग शुल्क का आधा

    रांची नगर निगम क्षेत्र स्थित वाहन पड़ाव स्थल 

    • हनुमान मंदिर टैक्सी स्टैंड वाहन पड़ाव
    • वेद टेक्सटाइल से निशान आटोमोबाइल तक वाहन पड़ाव
    • हीरो शोरूम से लेकर वी-मार्ट (वाया कंप्यूटर वर्ल्ड व राज अस्पताल)
    • सैन्को के बगल से एसी मार्केट के गेट तक वाहन पड़ाव
    • विशाल मेगामार्ट से हनुमान मंदिर तक वाहन पड़ाव
    • प्रेमसंस मोटर कांके रोड के सामने वाहन पड़ाव
    • अलबर्ट एक्का चौक से सर्जना चौक वाया सदर अस्पताल के बाउंड्री साइड तक वाहन पड़ाव
    • अंजुमन प्लाजा के विपरीत (वुल हाउस के पास) त्रिकोणीय स्थल वाहन पड़ाव
    • कचहरी चौक (काली मंदिर से कमिश्नर आफिस के उत्तर सड़क किनारे तक) वाहन पड़ाव
    • रिलायंस मार्ट कांके रोड वाहन पड़ाव
    • अटल स्मृति वेंडर मार्केट भू-तल वाहन पड़ाव
    • एमिटी यूनिवर्सिटी से मान्यवर शोरूम तक वाहन पड़ाव
    • नाइस फर्नीचर से लेकर भारत शू तक वाया रोसपा टावर व बैंक आफ इंडिया के कार्नर तक (सिर्फ दो पहिया वाहन)
    • नागाबाबा खटाल सब्जी बाजार भू-तल वाहन पड़ाव
    • रंगरेज गली वाहन पड़ाव
    • शारदा बाबू लेन (दो पहिया वाहन, अस्थायी वाहन पड़ाव)
    • सिटाडेल (ब्लैकबेरी) बिल्डिंग के बाहर से लेकर होराइजन होंडा तक
    • युनिवर्सिटी गेट के पास कार पार्किंग (11 माह)
    • न्यूक्लियस मॉल के सामने वाहन पड़ाव
    • रांची क्लब कांप्लेक्स के बाहर (बैंक आफ महाराष्ट्र से इंडसइंड बैंक) तक वाहन पड़ाव
    • जयपाल सिंह स्टेडियम के सामने वाहन पड़ाव
    • रांची पहाड़ी वाहन पड़ाव
    • स्मार्ट बाजार मेन रोड वाहन पड़ाव
    • स्मार्ट बाजार कांके रोड वाहन पड़ाव
    • चर्च कांप्लेक्स के सामने से लेकर नाइस फर्नीचर तक वाहन पड़ाव
    • हरिओम टॉवर के सामने वाहन पड़ाव
    • पेंटालून्स माल, डंगरा टोली चौक के समीप वाहन पड़ाव
    • सिद्धो-कान्हू पार्क के सामने वाहन पड़ाव
    • गुप्ता भंडार से लेदर वर्ल्ड वाया इंडिया होटल वाहन पड़ाव
    • बालकृष्णा सहाय रोड वाहन पड़ाव
    • मेपल प्लाजा अशोक नगर रोड वाहन पड़ाव

    रांची नगर निगम क्षेत्र स्थित ऑटो स्टैंड 

    - अरगोड़ा चौक के सामने ऑटो स्टैंड
    - रातू रोड न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड
    - सेंट जेवियर्स कालेज के सामने वाहन पड़ाव