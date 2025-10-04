Ranchi Weather: रांची में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 10 अक्टूबर तक छाए रहेंगे बादल
रांची में शुक्रवार को दिन भर रिमझिम बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पांच अक्टूबर तक बारिश की संभावना है बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है। राज्य में सामान्य से 252 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची शुक्रवार को दिनभर रिमझिम बरसात में भीगती रही। आसमान सुबह से ही बादलों से घिरा रहा और रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रही।
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद मौसम सुहाना हुआ है।
साथ ही बारिश के कारण लोगों को उमस से राहत जरूर मिली है। लेकिन बीते दुर्गा पूजा के नवमी और विजयदशमी को मां के दर्शनों के लिए निकले श्रद्धालुओं को बारिश में परेशानी उठानी पड़ी।
पांच अक्टूबर तक बारिश का अनुमान
रांची मौसम विभाग के अनुसार पांच अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है। जिस कारण अभी लगातार बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। इस दौरान रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी।
इसके बाद हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी और बादल छाए रहेंगे। रांची सहित राज्य के लगभग हर एक जिले इससे प्रभावित होगा। इस दौरान बारिश से भी अधिक वज्रपात से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।
पूर्वानुमान के मुताबिक रांची और आसपास के इलाकों में 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।
इस बीच तापमान में कुछ अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। 6 से 10 अक्टूबर के बीच मौसम में मामूली सुधार होगा, लेकिन बीच-बीच में फुहारें लोगों को भिगो सकती हैं।
15 अक्टूबर से होगा आसमान पूरी तरह साफ
मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 अक्टूबर को भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन बरसात की संभावना बेहद कम रहेगी। इसके बाद 15 और 16 अक्टूबर से मौसम पूरी तरह साफ होने का अनुमान है।
उस समय तक तापमान भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
झारखंड में 252 फीसदी ज्यादा बरसी बारिश
अक्टूबर की शुरुआत झारखंड के लिए बारिश लेकर आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) रांची केंद्र के अनुसार एक अक्टूबर से दो अक्टूबर की सुबह तक राज्य में 22.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। यह मात्रा सामान्य से पांच गुना ज्यादा है।
आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में सामान्य वर्षा 4.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक बारिश 22.6 मिलीमीटर हुई। यानी सिर्फ दो दिनों में ही 252 फीसदी अधिक वर्षा दर्ज की गई।
अक्टूबर महीने की सामान्य वर्षा 2 अक्टूबर तक 7.8 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक झारखंड में 27.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा।
अगले 10 दिनों का रांची के मौसम का पूर्वानुमान
|दिनांक
|अधिकतम / न्यूनतम तापमान (°C)
|मौसम
|शनिवार, 4 अक्टूबर
|27 / 23
|बारिश की हल्की बौछार
|रविवार, 5 अक्टूबर
|25 / 22
|बारिश
|सोमवार, 6 अक्टूबर
|27 / 21
|हल्की बारिश
|मंगलवार, 7 अक्टूबर
|28 / 21
|हल्की बारिश
|बुधवार, 8 अक्टूबर
|28 / 21
|हल्की बारिश
|गुरुवार, 9 अक्टूबर
|28 / 22
|हल्की बारिश
|शुक्रवार, 10 अक्टूबर
|28 / 21
|हल्की बारिश
|शनिवार, 11 अक्टूबर
|28 / 21
|आंशिक बादल छाए रहेंगे
|रविवार, 12 अक्टूबर
|28 / 21
|आंशिक बादल छाए रहेंगे
|सोमवार, 13 अक्टूबर
|28 / 20
|बादल छाए रहेंगे
स्रोत- मौसम विभाग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।