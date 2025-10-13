Language
    Ranchi news: सर... मेरी बेटी को बचा लीजिए, एक मां की फरियाद सुन दहल गए लोग, डीसी ने मामले को गंभीरता से लिया

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:56 PM (IST)

    रांची में एक मां की अपनी बेटी को बचाने की गुहार सुनकर लोग दहल गए। महिला ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। उपायुक्त (डीसी) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और बच्ची को सुरक्षित बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने का आदेश दिया, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है।

    उपायुक्त मंजूनाथ ने जनता दरबर में आम लोगों की समस्याएं सुनीं।

    जागरण संवाददाता, रांची। सर...चार दिनों से मेरी बेटी ने कुछ खाया नहीं है। वह तड़प रही है... उसे बचा लीजिये...। मैंने जेवर बेचकर अब तक बच्ची का इलाज करवाया है...सर प्लीज... वीणा देवी कुछ इस तरह से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में फरियाद लगा रही थी।

    उसकी बातें सुन लोग दहल गए। बीमार बच्ची के इलाज के लिए एक मां की फरियाद पर तुरंत एक्शन लेते हुए उपायुक्त मंजूनाथ ने सिविल सर्जन से बात की। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि बच्ची का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत संभव है।

    उपायुक्त के निर्देश पर तुरंत आयुष्मान कार्ड बनवाकर बच्ची के इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह मामला समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त के समक्ष पहुंचा।

    उपायुक्त द्वारा प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही समाधान अथवा संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इससे कई लोगों ने राहत की सांस ली।

    सेविका पर आरोप-शिकायत नहीं करने के लिए पैसे देने का किया था प्रस्ताव

    मांडर प्रखंड के बंझिला टोला से आयी महिलाओं ने सेविका पर सत्यापन में गड़बड़ी और शिकायत नहीं करने के एवज में पैसे का आफर करने का आरोप लगाया। उपायुक्त ने इस पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से सेविका को शोकाज करने का निर्देश दिया।

    साथ ही, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को सभी संबंधित मामलों की जांच कर निष्पादन करने का आदेश दिया। जनता दरबार के दौरान मंईयां सम्मान योजना से संबधित और भी शिकायतें आईं जिस पर उपायुक्त द्वारा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को जांच कर निष्पादन का निर्देश दिया गया।

    अनगड़ा प्रखंड के हेसल पंचायत की मुखिया ने बार बार आवेदन समर्पित करने के बाद भी खाता संख्या में सुधार न किये जाने की शिकायत की। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद उपायुक्त ने अनगड़ा सीओ और कर्मचारियों को शोकाज करने का निर्देश दिया गया।

    चौकीदार की पत्नी की शिकायत पर हुई कार्रवाई

    पिठोरिया थाना क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका है और उसे घर से निकाल दिया गया है, इस संबंध में थाने में भी शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गयी, बल्कि महिला और उसके पिता पर झूठा केस भी दर्ज करा दिया गया। मामले पर उपायुक्त द्वारा चौकीदार का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। 

    शैक्षणिक त्रुटि पर विशेष निर्देश

    बुंडू प्रखंड के तैमारा निवासी छात्र अनुज कुमार रुंडा द्वारा जनता दरबार में दसवीं की परीक्षा फार्म भरने में जन्म तिथि 6 महीने कम होने पर जन्म प्रमाण पत्र रद करने का आवेदन दिया गया।

    छात्र की एकेडमिक रिकार्ड की जानकारी पिता द्वारा लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि विशेष मामलों में निर्धारित आयु सीमा से कम होने पर अनुमति संभव है, इस संबंध में झारखंड अधिविद्य परिषद से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। 

    राहे प्रखंड निवासी एक युवक द्वारा भाई की मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत की गयी। युवक द्वारा बताया गया कि बारात में अपराधी द्वारा उसके भाई पर चाकू से हमला किया गया था, सोनाहातू सामुदायिक केंद्र ले जाने पर उसे रिम्स रेफर कर दिया गया।

    रिम्स पहुंचने पर डाक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद युवक द्वारा अपने भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया परंतु प्रत्येक स्थान पर मामला वहां से संबंधित नहीं है कहकर उसे लौटा दिया जा रहा था।

    उपायुक्त ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को बुलाकर युवक को उचित दिशा निर्देश और आवेदन की जानकारी देने को कहा। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस स्थान पर मृत्यु होती है उस क्षेत्र अंतर्गत संबंधित कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने का प्रविधान है।

    अन्य राजस्व मामलों में भी त्वरित निष्पादन

    जनता दरबार के दौरान भूमि विवाद, नामांतरण, रसीद निर्गमन, भू-राजस्व भुगतान एवं सीमांकन से संबंधित कई मामले आये। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व मामलों में लंबित फाइलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।

    उन्होंने यह भी कहा कि जो भी राजस्व कर्मी बिना उचित कारण के मामलों को लंबित रखेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर न्याय मिले। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी