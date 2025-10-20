Ranchi News: दीपावली में घर की सजावट बनी काल, तीसरी मंजिल से गिरने से जूता कारोबारी की मौत

जागरण संवाददाता, रांची। सदर थाना क्षेत्र स्थित भाभा नगर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे में जूता कारोबारी सुमन कुमार की मौत हो गई। सुमन कोकर में जूते की एक प्रतिष्ठित दुकान चलाते थे और हाल ही में चेन्नई से ऑपरेशन करवा कर घर लौटे थे।

वे धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जानकारी के अनुसार, रविवार रात में सुमन अपने घर की तीसरी मंजिल पर दीपावली के मद्देनजर बिजली की सजावट का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे नीचे आ गिरे। ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घरवाले जब तक उन्हें संभाल पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

चेन्नई से परेशन के बाद लौटे थे, कर रहे थे घर की सजावट घरवालों के अनुसार सुमन कुछ दिन पहले ही चेन्नई से सर्जरी कराकर लौटे थे। डाक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन दीपावली की तैयारियों को लेकर वे काफी उत्साहित थे।

इसी कारण रविवार को वे खुद ही बिजली की सजावट का कार्य कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला एक हादसे का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।