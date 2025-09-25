Ranchi News: सैनिक मार्केट की जगह पर बनेगा 11 फ्लोर का ट्विन टावर, पुराने दुकानदारों को किया जाएगा शिफ्ट

रांची के मेन रोड पर सैनिक मार्केट की जगह 11 मंजिला मॉल बनेगा जिसमें 700 वाहनों की पार्किंग होगी। नगर विकास विभाग के सामने इसका प्रजेंटेशन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की योजना के तहत यह मॉल पीपीपी मोड पर बनेगा। पहले से व्यवसाय कर रहे लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा बल्कि मॉल बनने के बाद उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें शॉपिंग मनोरंजन और वर्कशॉप जैसी सुविधाएं होंगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची को नए स्वरूप में विकसित करने को लेकर चल रही तैयारियों के बीच मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट की जगह पर नया 11 तल्लों का मॉल बनेगा। प्रस्तावित ट्विन टावर में दो बेसमेंट भी होंगे जहां एक साथ सात सौ से अधिक वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। इसका लेकर गुरुवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनिल कुमार के समक्ष प्रजेंटेशन दिखाया गया। इसमें कई संशोधन के निर्देश प्रधान सचिव ने दिए।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकसित शहरीकरण के संकल्प के तहत राजधानी रांची के हृदयस्थली में स्थित सैनिक बाजार में नया भव्य मॉल बनाने का प्रस्ताव है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर विकास विभाग के कार्यालय में परामर्शी कंपनी मास एंड वायड ने मॉल की डिजायन काे लेकर प्रजेंटेशन दिया।

मामूली संशोधनों के साथ प्रधान सचिव सुनील कुमार ने फाइनल डिजायन जल्द बनाकर कर प्रस्तुत करने काे कहा है। यह मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स पीपीपी मोड पर बनेगा। इसके निर्माण में राज्य सरकार की कोई राशि नहीं खर्च होगी। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने निर्देश दिया कि वहां पहले से व्यवसाय कर रहे लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़े। मॉल बना लेने के बाद पहले सभी योग्य दुकानदारों को वहां स्थानांतरित किया जाए। प्रधान सचिव ने कहा कि विकासशील शहरों के नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर मॉल सह आफिस मार्केटिंग बनाया जाए।

परमर्शी मास एवं वायड के प्रमुख प्रणव कुमार ने प्रधान सचिव के समक्ष डिजायन दिखाते हुए बताया कि आगे एक भवन एवं पीछे दो भवन बनाए जाएंगे। जिसका मुख्य आकर्षण ट्विन टावर रहेगा, जो 11 मंजिला बनेगा। यहां कुल नौ लाख वर्ग फीट में काम्प्लेक्स बनेगा। मार्केटिंग ऑफिस के लिए बिल्डअप एरिया 6 लाख वर्ग फीट का होगा। जिसमें 3 लाख वर्ग फीट का दो बेसमेंट बनेगा। जहां 700 से अधिक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। निचले तल यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर पर शापिंग मॉल एवं मार्केटिंग काम्प्लेक्स बनेगा। यह अगले भवन का हिस्सा होगा।

इसके अलावा, अगले हिस्से में ही जी प्लस फाइव मंजिला भवन बनेगा। इस पांच मंजिले भवन में ही ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग पोडियम (क्योस्क एवं छोटे खुली दुकान) बनाए जाएंगे। यही अगले हिस्सा का भवन जी प्लस फाइव होगा। जिसमें लगभग 6 मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट और शोरूम का प्रविधान रहेगा।