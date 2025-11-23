रांची की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर होगा ये काम, नगर निगम की पूरी प्लानिंग का हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, रांची। नगर निगम की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर वाक वे, आश्रयगृह व लेबर शेड बनाए जाएंगे। इसकी पहल तेज हो गई है। नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नई-नई योजनाएं बनाई हैं।

शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के उनके निर्देश पर प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराए गए हिस्सों को सुव्यवस्थित व विकसित करने के लिए कहीं वाक-वे (पैदल रास्ता) तो कहीं छोटे-छोटे ग्रीन गार्डन (हरा बगीचा) विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

निगम क्षेत्र में मुख्य पथ के किनारे अतिक्रमण मुक्त कराए गए कई बड़े क्षेत्र को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। बताते चलें कि हाल के दिनों में शहरी क्षेत्र में नगर निगम ने अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है।

इनमें से कुछ जगहों पर वेंडिंग जोन, श्रमिक सम्मान स्थल (लेबर शेड) का निर्माण कराने की तैयारी है। साथ ही अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर निगम चारदीवारी बना रहा है। निगम की इस पहल से शहर के लोगों को सुविधा मिलेगी।