रांची की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर होगा ये काम, नगर निगम की पूरी प्लानिंग का हुआ खुलासा
रांची नगर निगम ने अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीनों के उपयोग की योजना बनाई है। इन जमीनों पर बाजार, पार्किंग स्थल और सामुदायिक केंद्र जैसी जनोपयोगी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निगम का लक्ष्य है कि इन जमीनों का सदुपयोग हो और शहर का विकास हो, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा।
जागरण संवाददाता, रांची। नगर निगम की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर वाक वे, आश्रयगृह व लेबर शेड बनाए जाएंगे। इसकी पहल तेज हो गई है। नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नई-नई योजनाएं बनाई हैं।
शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के उनके निर्देश पर प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराए गए हिस्सों को सुव्यवस्थित व विकसित करने के लिए कहीं वाक-वे (पैदल रास्ता) तो कहीं छोटे-छोटे ग्रीन गार्डन (हरा बगीचा) विकसित करने की तैयारी की जा रही है।
निगम क्षेत्र में मुख्य पथ के किनारे अतिक्रमण मुक्त कराए गए कई बड़े क्षेत्र को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। बताते चलें कि हाल के दिनों में शहरी क्षेत्र में नगर निगम ने अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है।
इनमें से कुछ जगहों पर वेंडिंग जोन, श्रमिक सम्मान स्थल (लेबर शेड) का निर्माण कराने की तैयारी है। साथ ही अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर निगम चारदीवारी बना रहा है। निगम की इस पहल से शहर के लोगों को सुविधा मिलेगी।
तीन मार्गों पर वाक-वे का होगा निर्माण (आंकड़े रुपये में)
- न्यू मार्केट चौक से हरमू स्थित मिनी ट्रांसफर स्टेशन ब्रिज तक। लागत - 2,71,58,400
- भुसूर नदी ब्रिज से डिबडीह फ्लाईओवर तक। 1,91,39,000
- मेडिका चौक से बूटी मोड़ चौक तक । लागत-2,00,96,700
- मधुकम स्थित बीएसयूपी आवास कैंपस की चारदीवारी के समीप तक। लागत- 29,36,500
खाली भूमि पर चारदीवारी का होगा निर्माण (आंकड़े रुपये में)
- इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मोरहाबादी मैदान के समीप : 20,68,400/-
- वार्ड-11 स्थित कसाई मोहल्ला में। लागत : 23,79,850
- कुसुम विहार रोड नंबर-9 के समीप। लागत : 38,65,800
- मोरहाबादी स्थित रजिस्ट्री आफिस के समीप । लागत : 58,88,800
- वार्ड-48 में बड़ा घाघरा के समीप निगम की भूमि पर। 28, 27,100/-
अतिक्रमण मुक्त जमीन पर आश्रयगृह व श्रमिक सम्मान स्थल (लेबर शेड) का निर्माण
|कार्य का विवरण
|लागत (रुपये में)
|वार्ड-3 स्थित मोरहाबादी मैदान के समीप श्रमिक सम्मान स्थल (लेबर शेड) का निर्माण
|14,77,550
|आइटीआइ बस स्टैंड के समीप 50 बेड क्षमता वाले शेल्टर होम (आश्रयगृह) का निर्माण
|1,33,68,400
|जगन्नाथपुर मंदिर के समीप शेल्टर होम का रीनोवेशन व चारदीवारी निर्माण
|23,67,050
|धुर्वा बस स्टैंड स्थित शेल्टर होम के समीप पेवर ब्लॉक कार्य
|17,27,300
|वार्ड-10 में 50 बेड क्षमता वाले आश्रयगृह का निर्माण
|1,25,36,210
|50 बेड क्षमता वाले प्रस्तावित आश्रयगृह की चारदीवारी का निर्माण
|4,36,000
|मोरहाबादी स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के समीप वेंडिंग जोन का निर्माण
|3,45,16,500
|कुल लागत
|6,63,99,010
