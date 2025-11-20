Language
    Ranchi News: नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बहुत कुछ होने जा रहा खास, जानिए रांची नगर निगम का हाल

    By Pradeep Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:09 AM (IST)

    नगर विकास विभाग ने झारखंड के 48 नगर निकायों में वार्डवार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना स्थानीय निकायों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। जनसंख्या के आंकड़े 'पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखंड' द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। रांची नगर निगम के 53 वार्डों में पिछड़ों की जनसंख्या का विवरण भी दिया गया है।

    नगर निकायों में पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े जारी कर दिए गए हैं।

    - नगर विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना,वार्ड वार आबादी का ब्यौरा अधिसूचित
    - रांची में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 190811 तो पिछड़ों की संख्या 76271
    - इसी आधार पर शीघ्र ही तय होगा नगर निकायों में पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण
    राज्य ब्यूरो, रांची। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 48 निकायों में वार्ड वार पिछड़ों की आबादी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसी आधार पर स्थानीय निकायों में वार्डों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

    नगर विकास एवं आवास विभाग सीहोर से जारी अधिसूचना को देखें तो सभी नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को जारी किया है। इसके तहत 48 नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) में वार्ड वार अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (ईबीसी-01) और पिछड़ा वर्ग-II (बीसी-02) की जनसंख्या को दिखाया गया है।

    अधिसूचना के अनुसार, जनसंख्या संबंधित अद्यतन आंकड़े राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ‘पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखंड (डेडिकेटेड कमीशन) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन आंकड़ों का उपयोग केवल स्थानीय निकायों के चुनावों में किया जाएगा। इसके निर्धारण में वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के आंकड़ों को भी आधार बनाया गया है।

    यह कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2021 को पारित आदेश तथा विभाग की ओर से 16 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के आलोक में उठाया गया है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से बुधवार शाम को यह अधिसूचना जारी किया गया है।

    अधिसूचना के मुताबिक, उक्त आंकड़ों के आधार पर झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 2-(पांच)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए निकायवार और वार्डवार जनसंख्या का निर्धारण किया गया है।

    रांची नगर निगम अंतर्गत 53 वार्डों में पिछड़ों की जनसंख्या


    कुल जनसंख्या - 2,67,082
    अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I - 1,90,811
    पिछड़ा वर्ग-II - 76,271
    वार्ड             अत्यंत पिछड़ा वर्ग I        पिछड़ा वर्ग-II
    1               710                         415
    2               1029                        359
    3               1900                        664
    4               1729                        402
    5               5009                        291
    6               1850                        796
    7               1692                        652
    8               1661                        524
    9               2200                        470
    10             1636                        1309
    11              5591                       1307
    12              3774                       877
    13             2522                        957
    14             3914                        1503
    15              7054                      2452
    16              6089                      1058
    17              7288                      743
    18             4428                       1500
    19             1325                       981
    20             3664                       4397
    21             6617                       1317
    22             7525                       377
    23             9913                       1798
    24             3268                       2362
    25             3164                       1544
    26             5195                       3352
    27             4949                       3702
    28             5458                       4409
    29             4409                        2246
    30            2721                        2117
    31             2913                        2752
    32            3620                        2425
    33            2571                        1562
    34            2880                         2024
    35           4350                          1914
    36            2960                         938
    37           3113                         2633
    38            7207                        929
    39             724                         793
    40            979                            427
    41           2601                           1846 
    42           2593                           1508
    43           1893                          1903
    44            2797                           1894
    45            4394                            1114
    46            4804                          1093
    47            2520                           499
    48            3143                           800
    49           6290                           854
    50             2437                         388
    51            1790                           746
    52             4978                           1822
    53             970                              526