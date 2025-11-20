Ranchi News: नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बहुत कुछ होने जा रहा खास, जानिए रांची नगर निगम का हाल

- नगर विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना,वार्ड वार आबादी का ब्यौरा अधिसूचित

- रांची में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 190811 तो पिछड़ों की संख्या 76271

- इसी आधार पर शीघ्र ही तय होगा नगर निकायों में पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

राज्य ब्यूरो, रांची। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 48 निकायों में वार्ड वार पिछड़ों की आबादी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसी आधार पर स्थानीय निकायों में वार्डों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग सीहोर से जारी अधिसूचना को देखें तो सभी नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को जारी किया है। इसके तहत 48 नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) में वार्ड वार अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (ईबीसी-01) और पिछड़ा वर्ग-II (बीसी-02) की जनसंख्या को दिखाया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, जनसंख्या संबंधित अद्यतन आंकड़े राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ‘पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखंड (डेडिकेटेड कमीशन) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन आंकड़ों का उपयोग केवल स्थानीय निकायों के चुनावों में किया जाएगा। इसके निर्धारण में वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के आंकड़ों को भी आधार बनाया गया है।

यह कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2021 को पारित आदेश तथा विभाग की ओर से 16 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के आलोक में उठाया गया है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से बुधवार शाम को यह अधिसूचना जारी किया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, उक्त आंकड़ों के आधार पर झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 2-(पांच)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए निकायवार और वार्डवार जनसंख्या का निर्धारण किया गया है।