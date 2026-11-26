जागरण संवाददाता, रांची। रातू रोड चौक और किशोरी यादव चौक के आसपास लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट के समीप आधुनिक ऑटो स्टैंड बनाया जा रहा है। रांची नगर निगम की जमीन पर करीब 1.80 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहे।

इस स्टैंड में 300 से अधिक ऑटो के खड़े होने की व्यवस्था होगी। निगम ने 10 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो नववर्ष में शहरवासियों को यह सुविधा मिलने लगेगी।

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बुधवार को निर्माणाधीन ऑटो स्टैंड का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। परिसर में आरसीसी कार्य कराया जा रहा है। ऑटो के व्यवस्थित आवागमन के लिए वेजिटेबल मार्केट की ओर से प्रवेश और पिछले हिस्से से निकास की व्यवस्था की जा रही है।

पड़ाव के साथ यात्रियों के लिए भी सुविधाएं ऑटो स्टैंड को केवल पार्किंग स्थल के रूप में नहीं, बल्कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। इसके तहत यात्री शेड, पेयजल और जल निकासी की व्यवस्था होगी। ऑटो के लिए अलग-अलग पड़ाव निर्धारित कर उनकी मार्किंग और नंबरिंग कराई जाएगी, ताकि चालक तय स्थान पर ही आटो खड़ा करें। इससे परिसर में अव्यवस्था नहीं होगी और यात्रियों को ऑटो तलाशने में भी परेशानी नहीं होगी।