जागरण संवाददाता, रांची। गौमाता के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन को लेकर 17 दिसंबर को धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में विराट जनसंकल्प कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देशव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत होने वाले इस आयोजन में झारखंड के विभिन्न जिलों से 50 हजार से अधिक गौसेवकों और गौभक्तों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में 50 से अधिक संत-महात्मा भी उपस्थित रहेंगे।

अभियान के तहत गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौमाता के संरक्षण के लिए विशेष केंद्रीय कानून बनाने और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई जाएगी। इन मांगों के समर्थन में देशभर से 51 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए मोहल्ला, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में श्री माहेश्वरी भवन में सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गौसेवकों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए पथमेडा से पहुंचे श्री राधा वत्स महाराज ने की।

उन्होंने कहा कि गौमाता भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन जीवन मूल्यों का अभिन्न अंग हैं। उनके सम्मान और संरक्षण के लिए समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को देश के सभी राज्यों और 36 प्रदेशों की राजधानियों में एक साथ जनसंकल्प कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में रांची में भी व्यापक जनभागीदारी की तैयारी की जा रही है।