Ranchi news: मंत्री ने लगाई अधिकारियों को फटकार, काम नहीं करना है तो ले लीजिए रिटायरमेंट

जागरण संवाददाता, रांची। चान्हो प्रखंड के टांगर, करकट और लुंडरी पंचायतों में बुधवार को आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उस समय माहौल एकदम गरम हो गया, जब कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंच से ही अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर खुलकर फटकार लगाई। टांगर पंचायत में मंच पर चढ़ते ही मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यहां राजनीति करने मत आइए।

अगर काम नहीं करना है, तो रिटायरमेंट ले लीजिए। यह चेतावनी सीधे रोजगार सेवक मुकेश कुमार को दी गई। मंत्री के तेवर इतने कड़े थे कि सभा स्थल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। उन्होंने साफ कहा कि जनता की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



इसके बाद मंत्री ने अंचल कार्यालय की बदहाल व्यवस्था पर भी सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर कार्यालय पहुंचें और फाइलों को रोके नहीं। ये कार्यक्रम जनता के लिए वरदान है। हर आवेदन का समय पर, सही निष्पादन होना चाहिए। जनता का विश्वास प्रणाली पर बने, ये हमारी जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भी अभियान के महत्व को समझाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम गांव-गांव चलाया जा रहा है। यहां सिर्फ जानकारी ही नहीं दी जा रही, बल्कि लाभुकों को योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है।



टांगर पंचायत में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद मंत्री तिर्की लुंडरी पंचायत पहुंचीं। वहां उन्होंने स्टालों का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की और लाभुकों को परिसंपत्तियां भी सौंपीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही। बीडीओ वरुण कुमार, सीओ संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य आदिल अजीम, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मो. इश्तियाक, मुखिया महादेव भगत, शिव उरांव, देवती उरांव, प्रमोद लाल सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण वहां उपस्थित थे।

मंईयां सम्मान योजना पर महिलाओं ने की पूछताछ रांची नगर निगम द्वारा 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 10 वार्डों में लगाए गए शिविरों में कुल 430 आवेदन प्राप्त हुए। इन शिविरों में महिलाओं ने मंईयां सम्मान योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए विशेष रूप से पूछताछ की। संबंधित कर्मियों ने बताया कि योजना का पोर्टल लिंक अभी सक्रिय नहीं हुआ है और लिंक खुलते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वार्ड-25 में दैनिक जागरण की पड़ताल के दौरान, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), और बिजली बिल से संबंधित आवेदन जमा किए गए। हेल्थ चेकअप कराने वालों की संख्या 75 रही। हालांकि, इस वार्ड में मंईयां सम्मान योजना का कोई आवेदन जमा नहीं हुआ।