सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती का करता रहा यौन शोषण, फोटो खींचा, वीडियो भी बनाया, जब भेद खुला तो...

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां विजय कुमार सिन्हा नामक व्यक्ति को पुलिस ने एक युवती से कई वर्षों तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसाया और खुद को कुंवारा बताते हुए शादी का वादा किया।

झांसे में लेकर बनाए आपत्तिजनक वीडियो सूत्रों के अनुसार, आरोपी विजय कुमार सिन्हा ने नजदीकियां बढ़ाने के बाद युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने युवती पर मानसिक दबाव बनाया और उसे जबरन अपने साथ पत्नी के रूप में रखे रहा। युवती लंबे समय तक इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को सहती रही।

शादीशुदा होने की सच्चाई उजागर होने पर टूटा भ्रम कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि विजय कुमार सिन्हा पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। यह सच्चाई सामने आने के बाद युवती ने उसके साथ रहना अस्वीकार कर दिया। इस पर आरोपी ने उसे दोबारा धमकियां देकर साथ रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और लगातार ब्लैकमेल करता रहा।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी जेल भेजा गया मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान पीड़िता ने अंततः डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने विजय कुमार सिन्हा को डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित रसिक लाल होटल से गिरफ्तार कर लिया।