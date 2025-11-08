Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती का करता रहा यौन शोषण, फोटो खींचा, वीडियो भी बनाया, जब भेद खुला तो...

    By Manoranjan Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने सरकारी नौकरी का लालच देकर एक युवती का यौन शोषण किया। आरोपी ने युवती के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता को आरोपी के शादीशुदा होने का पता चलने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती का बहुत दिनों तक यौन शोषण करता रहा, शिकायत मिलने पर पकड़ा गया।

     जागरण संवाददाता, रांची राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां विजय कुमार सिन्हा नामक व्यक्ति को पुलिस ने एक युवती से कई वर्षों तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसाया और खुद को कुंवारा बताते हुए शादी का वादा किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झांसे में लेकर बनाए आपत्तिजनक वीडियो

    सूत्रों के अनुसार, आरोपी विजय कुमार सिन्हा ने नजदीकियां बढ़ाने के बाद युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने युवती पर मानसिक दबाव बनाया और उसे जबरन अपने साथ पत्नी के रूप में रखे रहा। युवती लंबे समय तक इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को सहती रही।

    शादीशुदा होने की सच्चाई उजागर होने पर टूटा भ्रम

    कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि विजय कुमार सिन्हा पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। यह सच्चाई सामने आने के बाद युवती ने उसके साथ रहना अस्वीकार कर दिया। इस पर आरोपी ने उसे दोबारा धमकियां देकर साथ रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और लगातार ब्लैकमेल करता रहा।

    पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी जेल भेजा गया

    मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान पीड़िता ने अंततः डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने विजय कुमार सिन्हा को डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित रसिक लाल होटल से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे होटवार जेल भेज दिया है। इस मामले में एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि अन्य किसी सहयोगी की भूमिका का भी खुलासा किया जा सके।