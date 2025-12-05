Language
    Ranchi News: व्यस्त बाजार गोंदली पोखर में दिन-दहाड़े 26 लाख की ज्वेलरी लूट, व्यापारी सकते में; CCTV में कैद लुटेरा

    By Aanil Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    रांची के अनगड़ा में रुचि ज्वेलर्स में दिनदहाड़े लूट हुई, जिसमें 26 लाख के जेवरात और 60 हजार नकद लूटे गए। बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। पु ...और पढ़ें

    गोंदली पोखर में 26 लाख रुपए के जेवर की लूट।

    संवाद सहयोगी, अनगड़ा (रांची)। रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदली पोखर स्थित रुचि ज्वेलर्स में शुक्रवार की सुबह दिन-दहाड़े लूट की एक सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। बाइक पर आए दो लुटेरों ने करीब 26 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और 60 हजार रुपये नकदी लूटकर फरार हो गए।

    गोंदली पोखर जैसे एक व्यस्त बाजार में सुबह 10 बजे हुई इस दुस्साहसिक वारदात से स्थानीय लोग और व्यापारी सकते में हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्ती दिखाई है। 

    इस तरह हुई लूट 

    घटना उस समय हुई जब रुचि ज्वेलर्स के मालिक, शेखर सोनी, अपने दुकान के ठीक ऊपर बने आवास से नीचे उतरे और दुकान खोल रहे थे। दुकान खोलने के बाद, शेखर सोनी ने अपने साथ लाए जेवरात और नकदी से भरा एक झोला दुकान के रैक के ऊपर रखा।

    जैसे ही उन्होंने झोला रैक पर रखा, अचानक एक युवक दुकान के अंदर आया और तेजी से वह झोला छीनकर भाग गया। दूसरा युवक पहले से ही हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर इंतजार कर रहा था। लूट के बाद दोनों लुटेरे बाइक पर सवार होकर तेजी से रांची की ओर भाग निकले।

    सीसीटीवी फुटेज में कैद वारदात

    घटना की जानकारी मिलते ही अनगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। बताया गया है कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में झोला छीनने वाले लुटेरे का चेहरा स्पष्ट रूप से कैद हुआ है।

    फुटेज से पता चला है कि लूट की घटना को अंजाम देने से कुछ देर पहले तक लुटेरा दुकान के बाहर खड़ा होकर लगातार मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लूट की योजना पूरी तैयारी और रेकी के साथ बनाई गई थी।

    पूर्व विधायक ने की त्वरित गिरफ्तारी की मांग

    इस घटना की जानकारी मिलते ही खिजरी के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस दुस्साहसिक वारदात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और ग्रामीण एसपी से बात की।

    उन्होंने पुलिस प्रशासन से लुटेरों को अविलंब गिरफ्तार करने और गोंदली पोखर क्षेत्र में जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल करने की मांग की है। पुलिस ने जल्द ही लुटेरों को पकड़ने और लूटे गए सामान को बरामद करने का आश्वासन दिया है।