Jharkhand के 17 पालीटेक्निक संस्थान स्टेट आफ आर्ट में होंगे विकसित, सिमरिया तथा बालूमाथ में खुलेगा डिग्री कालेज
झारखंड सरकार ने 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत रांची पॉलिटेक्निक और जमशेदपुर महिला पॉलि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य सरकार ने 17 पालीटेक्निक संस्थानों को स्टेट आफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत इन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाकर एक हजार की जाएगी। इस आलोक में पहले चरण में रांची पालीटेक्निक तथा जमशेदपुर महिला पालीटेक्निक को स्टेट आफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के निर्देश पर झारखंड भवन निर्माण निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्येक संस्थान को लगभग 55 करोड़ की लागत से स्टेट आफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।
इधर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने दो नए डिग्री कालेजों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले के सिमरिया विधान
सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज की स्थापना होगी। इस डिग्री कालेज का निर्माण चौतीस करोड़, बासठ लाख, दस हजार तीन सौ रुपये की लागत से होगा।
इसी तरह, नीलांबर- पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री कालेज की स्थापना होगी। इसका निर्माण अड़तीस करोड़, बेरासी लाख, आठ हजार रुपये की लागत से किया जाएगा। अब इन डिग्री कालेजों के निर्माण के लिए झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताते चलें कि राज्य सरकार की योजना सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डिग्री कालेज की स्थापना चरणबद्ध ढंग से करने की है।
