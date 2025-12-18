Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand के 17 पालीटेक्निक संस्थान स्टेट आफ आर्ट में होंगे विकसित, सिमरिया तथा बालूमाथ में खुलेगा डिग्री कालेज

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:51 PM (IST)

    झारखंड सरकार ने 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत रांची पॉलिटेक्निक और जमशेदपुर महिला पॉलि ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य सरकार ने 17 पालीटेक्निक संस्थानों को स्टेट आफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

    राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य सरकार ने 17 पालीटेक्निक संस्थानों को स्टेट आफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत इन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाकर एक हजार की जाएगी। इस आलोक में पहले चरण में रांची पालीटेक्निक तथा जमशेदपुर महिला पालीटेक्निक को स्टेट आफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के निर्देश पर झारखंड भवन निर्माण निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्येक संस्थान को लगभग 55 करोड़ की लागत से स्टेट आफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।

    इधर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने दो नए डिग्री कालेजों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले के सिमरिया विधान
    सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज की स्थापना होगी। इस डिग्री कालेज का निर्माण चौतीस करोड़, बासठ लाख, दस हजार तीन सौ रुपये की लागत से होगा।

    इसी तरह, नीलांबर- पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री कालेज की स्थापना होगी। इसका निर्माण अड़तीस करोड़, बेरासी लाख, आठ हजार रुपये की लागत से किया जाएगा। अब इन डिग्री कालेजों के निर्माण के लिए झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताते चलें कि राज्य सरकार की योजना सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डिग्री कालेज की स्थापना चरणबद्ध ढंग से करने की है। 