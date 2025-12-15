Language
    Medical Collage के अधीन संचालित होंगे जिलों के सदर अस्पताल, आम हित में स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    झारखंड के सभी जिला अस्पतालों का संचालन अब मेडिकल कॉलेज करेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव बना रहा है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल स ...और पढ़ें

    मार्च तक सभी अस्पतालों के रंगरोगन कर वेबसाइट पर तस्वीर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, रांची। अब सभी जिला (सदर) अस्पतालों को समीपवर्ती मेडिकल कालेज को हस्तांतरित किया जाएगा। उनके संचालन की जिम्मेदारी उक्त मेडिकल कालेज की होगी। स्वास्थ्य विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

    विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सिविल सर्जनों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सदर अस्पतालों में माड्यूलर ओटी के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

    अपर मुख्य सचिव ने अस्पताल संचालन एवं रखरखाव से जुड़े निर्देशों की समीक्षा करते हुए सभी सिविल सर्जनों से उनके जिलों के अस्पतालों की रंग-रोगन की तस्वीरें मांगी।

    अस्पतालों का रंग-रोगन कर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर फोटो अपलोड करें

    उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मार्च से पहले सभी जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों का रंग-रोगन पूरा कर लिया जाए तथा स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर फोटो अपलोड किया जाए।

    उन्होंने सिविल सर्जनों को अस्पतालों में सभी आवश्यक मशीनों के शीघ्र क्रय के निर्देश भी दिए। बैठक में रिम्स ट्रामा सेंटर के प्रभारी डा. पी. भट्टाचार्य ने ट्रामा सेंटर को लेकर अपने सुझाव रखे।

    जानकारी दी गई कि राज्य में 49 स्थानों पर घायलों के त्वरित उपचार के लिए ट्रामा सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्स, टेक्नीशियन और अत्याधुनिक लाइफ सेविंग मशीनें उपलब्ध होंगी।

    इसके साथ ही हर जिले में 10 बेड की आइसीयू और एक टेली आइसीयू स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। डॉ. भट्टाचार्य ने बताया कि फिलहाल पांच जिलों के सदर अस्पतालों में टेली आइसीयू के माध्यम से जांच की जा रही है।

    इसका मूल्यांकन रिम्स के चिकित्सक कर रहे हैं। बैठक में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं डा. सिद्धार्थ सान्याल सहित कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

    चिकित्सकों के कार्यों की करें समीक्षा अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत चिकित्सकों के कार्यों की समीक्षा के निर्देश दिए। इस क्रम में उन्होंने चिकित्सकों को मरीजों के बेहतर इलाज के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। कहा कि चिकित्सकों को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसे विभाग को अवगत कराया जाए।

    विशेषज्ञ व दंत चिकित्सकों के योगदान पर मांगी रिपोर्ट

    बैठक में विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा ‘पंकज’ ने हाल ही में नियुक्त दंत चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन के अनुसार योगदान देने पर रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने सी-डैक एवं बीएसएनएल द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपकरणों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। 