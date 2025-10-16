Ranchi के वीआइपी मोहल्ले में चल रहा था हुक्का बार, बच्चों को भी परोसा जा रहा था नशीला पदार्थ, जब पुलिस ने छापा मारा तो ...

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के वीआइपी मोहल्ला कडरू स्थित 11 रेस्टोरेंट में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। रांची एसडीओ के निर्देश पर अरगोड़ा पुलिस और कोटपा की टीम ने रेस्टोरेंट में अचानक छापेमारी कर भारी मात्रा में हुक्का बार में प्रयोग किए जाने वाले नशीले पदार्थों को जब्त किया है।

अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। रांची एसडीओ के निर्देश पर पुलिस, फूड सेफ्टी विभाग और कोटपा की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है।

नशे में मस्त कम उम्र के बच्चे भी पकड़े गए हुक्का बार में कम उम्र के छात्रों को भी हुक्का परोसा जा रहा था। मामले को लेकर रेस्टोरेंट संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। कानून सम्मत आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी की गई है। रेस्टोरेंट में कैसिनो में खेले जाने वाले कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस गहनता से जांच कर रही है।

नशे का अड्डा बना था रेस्टोरेंट कार्रवाई के दौरान टीम ने भारी मात्रा में हुक्का में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर्ड और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। थानेदार अनिल तिवारी के मुताबिक यह हुक्का बार पूर्णतः अवैध तरीके से चल रहा था। मौके से कई तरह के हुक्का फ्लेवर्स, चिमनी, पाइप, कोयला और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है।

अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप जैसे ही पुलिस और कोटपा की टीम रेस्टोरेंट में पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट युवाओं से खचाखच भरा था। वे सभी हुक्का पीने में मशगूल थे। हैरानी की बात यह रही कि वहां कई कम उम्र के छात्र भी मौजूद थे जिन्हें खुलेआम नशा परोसा जा रहा था।