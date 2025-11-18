Ranchi: एक हफ्ते के अंदर जमा करें Holding Tax, वरना नगर निगम बंद कर देगा सुविधाएं; बकायेदारों लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, रांची। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों ने एक सप्ताह के अंदर बकाया होल्डिंग टैक्स (Holdingh Tax) की राशि का भुगतान नहीं किया तो रांची नगर निगम की ओर से दी जा रही नागरिक सुविधाएं (डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, जलापूर्ति इत्यादि) स्थायी/अस्थाई रूप से बंद कर दी जाएगी।

नगर निगम की ओर से सोमवार को वैसे 100 होल्डिंग धारकों की सूची जारी की गई, जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बाद भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया। संबंधित होल्डिंग धारकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ तिमाही तक होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

संबंधित होल्डिंग धारकों को निर्देश दिया गया है कि सात दिनों के अंदर रांची नगर निगम के कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र, टैक्स कलेक्टर के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा झारखंड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम के तहत निकाय की ओर से दी जा रही नागरिक सुविधाओं को स्थायी/अस्थाई रूप से बंद कर दी जाएगी।