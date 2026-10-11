पानीपुरी की दुनिया में विराजेंगी मां दुर्गा! रांची में 10 हजार गोलगप्पों से बन रहा अनोखा पूजा पंडाल

जागरण संवाददाता, रांची। दुर्गा पूजा में रांची हर साल अपने अनोखे पूजा पंडालों और आकर्षक सजावट से लोगों का ध्यान खींचती है। कहीं मंदिरों की झलक देखने को मिलती है, तो कहीं कलाकारी के जरिए अलग-अलग थीम को जीवंत किया जाता है। इस बार हिनू की शुक्ला कॉलोनी में एक ऐसा ही अनोखा पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसकी थीम गोलगप्पे और चनाचूर पर आधारित है। पंडाल की यह खास सजावट श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनने वाली है।

सनातन संघ दुर्गा पूजा समिति की ओर से करीब 21 लाख रुपये की लागत से इस अनोखे पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत सजावट में गोलगप्पों और चनाचूर का इस्तेमाल है। आमतौर पर लोगों के मुंह में पानी लाने वाले गोलगप्पे इस बार पूजा पंडाल की खूबसूरती बढ़ाते नजर आएंगे। इसके जरिए पश्चिम बंगाल की मशहूर स्ट्रीट फूड संस्कृति को कलात्मक अंदाज में प्रस्तुत करने की तैयारी है।

पंडाल को खास रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल से 10 हजार से अधिक गोलगप्पे मंगवाए गए हैं। इन गोलगप्पों के साथ चनाचूर का इस्तेमाल कर सजावट को आकर्षक बनाया जा रहा है। समिति की कोशिश है कि इस अनोखी थीम के माध्यम से श्रद्धालुओं को कुछ अलग देखने का अवसर मिले। यही वजह है कि पंडाल की चर्चा अभी से होने लगी है।

डेढ़ महीने से जुटे हैं कारीगर पंडाल को तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल से आए कारीगर पिछले करीब डेढ़ महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। कारीगर गौतम प्रधान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम दिन-रात काम में जुटी है। टीम पंडाल की सजावट को अंतिम रूप देने में लगी हुई है।