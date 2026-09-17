रांची में इस बार परी लोक की तर्ज पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल, 40 फीट ऊंचे पंडाल में दिखेगी सुनहरी दुनिया

जागरण संवाददाता, रांची। चुटिया नव युवक संघ दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष दुर्गा पूजा में परी की थीम पर पूजा पंडाल का प्रारूप तैयार कर रहा है। पुराने जमाने में शादी विवाह के दौरान पालकी, बैलगाड़ी, हाथी एवं अन्य माल दर्शाया जाएगा। लोअर चुटिया स्थित महादेव मंडा के प्रांगण में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कांटाई, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के कारीगर कर रहे हैं।

पंडाल का रंग सुनहरा होगा जिसमें बांस, चीनी फोम, नेट, थर्माकोल, फाइबर एवं कपड़े आदि से सजाया जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होगा। पंडाल का मुख्य आकर्षण परी होगी, जो बांस एवं चीनी फोम द्वारा निर्मित होगी। पंडाल की चौड़ाई लगभग 60 फीट लंबाई 90 फीट ऊंचाई 40 फीट तक जाएगी।

पंडाल के सामने वाल पर हाथी, ऊंट एवं पालकी नजर आएंगे एवं सामने सेल्फी प्वाइंट बैलगाड़ी होगी। पंडाल के अंदर चीनी फोम से साज सजावट कर वाल पर देवी, देवताओं की मूर्ति लगाई जाएगी एवं मुख्य रूप से मां दुर्गा की अलौकिक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें मां दुर्गा महिषासुर का वध करते भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती एवं भगवान कार्तिक महाराज जी साथ में नजर आएंगे।

पूजा में 20 लाख रुपए खर्च होंगे समिति के अध्यक्ष राजकुमार महतो ने बताया कि पूजा पंडाल के लागत 11 लख रुपये लाइट साउंड पर 1.50 लाख रुपये, मां की प्रतिमा में 1.25 लाख, महाप्रसाद भोग में लगभग 2 लाख, साथ सजावट, सुरक्षा एवं अन्य पर लगभग 5 लख रुपए खर्च होने का अनुमान रखा गया है। पंडाल का पाठ बेलबारण के साथ षष्ठी के दिन खोल दिया जाएगा।