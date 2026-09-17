रांची में इस बार परी लोक की तर्ज पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल, 40 फीट ऊंचे पंडाल में दिखेगी सुनहरी दुनिया
चुटिया नव युवक संघ दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष परी थीम पर भव्य पंडाल बना रहा है, जिसमें पुराने जमाने ...और पढ़ें
HighLights
चुटिया नव युवक संघ का दुर्गा पूजा पंडाल परी थीम पर आधारित।
पंडाल में पुराने जमाने की पालकी, बैलगाड़ी, हाथी का प्रदर्शन।
जागरण संवाददाता, रांची। चुटिया नव युवक संघ दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष दुर्गा पूजा में परी की थीम पर पूजा पंडाल का प्रारूप तैयार कर रहा है। पुराने जमाने में शादी विवाह के दौरान पालकी, बैलगाड़ी, हाथी एवं अन्य माल दर्शाया जाएगा। लोअर चुटिया स्थित महादेव मंडा के प्रांगण में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कांटाई, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के कारीगर कर रहे हैं।
पंडाल का रंग सुनहरा होगा जिसमें बांस, चीनी फोम, नेट, थर्माकोल, फाइबर एवं कपड़े आदि से सजाया जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होगा। पंडाल का मुख्य आकर्षण परी होगी, जो बांस एवं चीनी फोम द्वारा निर्मित होगी। पंडाल की चौड़ाई लगभग 60 फीट लंबाई 90 फीट ऊंचाई 40 फीट तक जाएगी।
पंडाल के सामने वाल पर हाथी, ऊंट एवं पालकी नजर आएंगे एवं सामने सेल्फी प्वाइंट बैलगाड़ी होगी। पंडाल के अंदर चीनी फोम से साज सजावट कर वाल पर देवी, देवताओं की मूर्ति लगाई जाएगी एवं मुख्य रूप से मां दुर्गा की अलौकिक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें मां दुर्गा महिषासुर का वध करते भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती एवं भगवान कार्तिक महाराज जी साथ में नजर आएंगे।
पूजा में 20 लाख रुपए खर्च होंगे
समिति के अध्यक्ष राजकुमार महतो ने बताया कि पूजा पंडाल के लागत 11 लख रुपये लाइट साउंड पर 1.50 लाख रुपये, मां की प्रतिमा में 1.25 लाख, महाप्रसाद भोग में लगभग 2 लाख, साथ सजावट, सुरक्षा एवं अन्य पर लगभग 5 लख रुपए खर्च होने का अनुमान रखा गया है। पंडाल का पाठ बेलबारण के साथ षष्ठी के दिन खोल दिया जाएगा।
पूजा में चार दिनों तक महाभोग (प्रसाद) का वितरण करीब 1 लाख लोगों के बीच वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें मूंग का हलवा, फल, खीर, दो दिनों तक खिचड़ी एवं बुंदिया प्रसाद के रूप में बाटी जाएगी। पूजा स्थल पर मीना बाजार भी लगेगा। नाव, जंपिंग, घोड़ा, स्कॉर्पियो, मारुति खिलौने का दुकान, खाने पीने का स्टाल भी लगाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं इसका आनंद ले सके।
इनकी है भागीदारी
- अध्यक्ष: राजकुमार महतो, कार्यकारी अध्यक्ष: भोला चौधरी, गुल्लू गोप
- महामंत्री: प्रमोद गोप संगठन महामंत्री: संजय प्रसाद (मामा)
- संरक्षक: उदय पासवान, लालो महतो, मनोज गोप, रवि गोप, रविंद्र प्रसाद, सरवन महतो
- संयोजक: मिथिलेश गोप सहसंयोजक: दिलीप साहू
- वरीय उपाध्यक्ष: धनंजय सिंह, रामदेव लोहरा, धर्मेंद्र सोनी, अनूप ठाकुर, धनंजय ठाकुर, बद्री विशाल, अमित साहू, संदीप चौधरी, महावीर रजक, राजू गोप, बादल महतो, तपन महतो, आयुष कुमार, रवि महतो, अजीत गोप, चुन्नू गोप। उपाध्यक्ष: गौतम महतो, अमित लोहरा, अंकित केसरी, रितेश गोप, शिवम सिंह, सुबोध साहू, शिवम गोप, गोविंद चौधरी, राजा साहू, श्याम महतो, शशि महतो, रंजन यादव
- कोषाध्यक्ष: रणजीत राम, सहकोषाध्यक्ष: सुमित महतो आदि शामिल है।
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