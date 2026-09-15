रांची के नामकुम स्टेशन पर दिखेगा जयपुर का हवामहल; बिना चंदा होगी दुर्गापूजा, दान पेटी के पैसों से होगी शादी

जागरण संवाददाता, रांची। दुर्गापूजा को लेकर राजधानी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नामकुम स्टेशन के समीप जय माता दी क्लब की ओर से इस वर्ष आकर्षक और भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाएगा।

खास बात यह होगी कि इस बार पंडाल जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। पंडाल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।

क्लब के अध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि इस वर्ष दुर्गापूजा के लिए पंडाल को भव्य रूप देने की तैयारी है। जयपुर के हवा महल की तर्ज पर बनने वाले पंडाल की चौड़ाई करीब 70 फीट और ऊंचाई 55 फीट होगी।

पंडाल परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। बिना चंदा होगी पूजा, नहीं लिया जाएगा एक रुपया क्लब की ओर से इस वर्ष पूजा आयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह पूजा रांची ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में अपने तरह की विशेष पूजा होगी, जहां चंदा नहीं लिया जाता है।

इसके लिए पूजा समिति की ओर से पंडाल परिसर में एक दान पेटी रखी जाएगी। श्रद्धालु अपनी इच्छा के अनुसार इसमें सहयोग राशि डाल सकेंगे। वहीं दान पेटी में जमा होने वाली पूरी राशि का उपयोग किसी जरूरतमंद और गरीब परिवार की बेटी की शादी में सहयोग के लिए किया जाएगा।

क्लब का उद्देश्य पूजा के साथ सामाजिक सेवा को भी बढ़ावा देना है। पूजा के दौरान लगातार चार दिनों तक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। 18 से 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान जय माता दी क्लब की ओर से दुर्गापूजा आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंडाल, विद्युत सज्जा, पूजा और अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर इस बार करीब 18 से 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

आयोजकों के अनुसार पूजा को भव्य बनाने के साथ सामाजिक सरोकार को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पूजा समिति की ओर से सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षा दल का गठन किया गया है। यह सुरक्षा दल 24 घंटे मां भवानी के भक्तों की सेवा में तत्पर रहेंगे।