रांची के हिनू में HDFC बैंक की इमारत में लगी भीषण आग, ऊपरी हिस्से से उठीं लपटें; मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के हिनू स्थित एचडीएफसी बैंक की इमारत में सोमवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी, जिसके बाद देखते ही देखते ऊंची लपटें उठने लगीं और आसपास धुएं का गुबार फैल गया।