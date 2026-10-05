रांची के हिनू में HDFC बैंक की इमारत में लगी भीषण आग, ऊपरी हिस्से से उठीं लपटें; मची अफरा-तफरी
रांची के हिनू स्थित एचडीएफसी बैंक की इमारत में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और ...और पढ़ें
HighLights
रांची के हिनू में एचडीएफसी बैंक में लगी आग।
इमारत के ऊपरी हिस्से से उठीं ऊंची लपटें।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के हिनू स्थित एचडीएफसी बैंक की इमारत में सोमवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी, जिसके बाद देखते ही देखते ऊंची लपटें उठने लगीं और आसपास धुएं का गुबार फैल गया।
घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।
दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हादसे में कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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