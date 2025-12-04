Ranchi News: युवती ने नाना पर 3 सालों से छेड़छाड़ का लगाया आरोप, पुलिस ने केस दर्ज शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के पीपी कंपाउंड क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती ने अपने नाना पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाते हुए चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके नाना पिछले तीन वर्षों से उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे।

घटना की शुरुआत तब हुई थी जब उसकी उम्र 15 वर्ष थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, युवती ने बताया कि उसने इस संबंध में सबसे पहले अपनी मां को जानकारी दी थी, लेकिन मां ने उसे डांट लगाई और पिता को कुछ न बताने की सलाह दी। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता पिछले 10 वर्षों से अवसाद से जूझ रहे हैं, जबकि मां-पिता के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है।

इसी विवाद के कारण उसकी मां उसे और उसके भाई को छोड़ अकेले रहती थीं और युवती शहर के एक गर्ल्स हास्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। युवती ने बताया कि तलाक के केस में गवाही के दौरान उसने पहली बार कोर्ट में अपने नाना द्वारा की गई छेड़छाड़ की बात बताई।

यह सुनकर उसके पिता ने नाराजगी जताई और पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद पिता ने उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। पीड़िता का कहना है कि बाहर रहने के दौरान भी नाना की करतूतों की यादें उसे परेशान करती रहीं, जिसके कारण वह मानसिक रूप से तनाव में रहने लगी।