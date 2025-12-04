Language
    Ranchi News: युवती ने नाना पर 3 सालों से छेड़छाड़ का लगाया आरोप, पुलिस ने केस दर्ज शुरू की जांच

    By Manoranjan Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:06 AM (IST)

    रांची में एक युवती ने अपने नाना पर तीन साल से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवती ने नाना पर छेड़खानी का लगाया आरोप। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। रांची के पीपी कंपाउंड क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती ने अपने नाना पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाते हुए चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके नाना पिछले तीन वर्षों से उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे।

    घटना की शुरुआत तब हुई थी जब उसकी उम्र 15 वर्ष थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, युवती ने बताया कि उसने इस संबंध में सबसे पहले अपनी मां को जानकारी दी थी, लेकिन मां ने उसे डांट लगाई और पिता को कुछ न बताने की सलाह दी। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता पिछले 10 वर्षों से अवसाद से जूझ रहे हैं, जबकि मां-पिता के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है।

    इसी विवाद के कारण उसकी मां उसे और उसके भाई को छोड़ अकेले रहती थीं और युवती शहर के एक गर्ल्स हास्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। युवती ने बताया कि तलाक के केस में गवाही के दौरान उसने पहली बार कोर्ट में अपने नाना द्वारा की गई छेड़छाड़ की बात बताई।

    यह सुनकर उसके पिता ने नाराजगी जताई और पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद पिता ने उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। पीड़िता का कहना है कि बाहर रहने के दौरान भी नाना की करतूतों की यादें उसे परेशान करती रहीं, जिसके कारण वह मानसिक रूप से तनाव में रहने लगी।

    पीड़िता के अनुसार, लगातार मानसिक तनाव में रहने के बाद उसने निर्णय लिया कि इस मामले की जानकारी पुलिस को देना जरूरी है, ताकि उसके नाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके।

    इसके बाद उसने चुटिया थाना पहुंचकर अपने नाना के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद युवती का बयान कोर्ट में भी दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।