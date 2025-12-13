रांची को जाम से राहत: अरगोड़ा से कटहल मोड़ तक 1.75 किमी और करमटोली से चिरौंदी तक 3.21 किमी नए फ्लाईओवर को मंजूरी
Jharkhand मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए दो फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अरगोड़ा से कटहल मोड़ तक 1.75 ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ते ट्रैफिक जाम से स्थायी निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो प्रमुख फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ होते हुए चापू टोली तक 1.75 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर और करमटोली चौक से मोराबादी, साइंस सिटी होते हुए चिरौंदी तक 3.21 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर शामिल है।
इन परियोजनाओं से शहर के मध्य, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में यातायात सुगम होगा, रोजाना हजारों वाहन चालकों को 30-40 मिनट की समय बचत होगी और रिंग रोड की कनेक्टिविटी मजबूत बनेगी।
पथ निर्माण विभाग के अनुसार, दोनों फ्लाईओवरों की डीपीआर तैयार है या जल्द पूरी हो जाएगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। अरगोड़ा फ्लाईओवर की चौड़ाई 10 मीटर होगी, जबकि नीचे की सड़क 7 मीटर चौड़ी रहेगी।
इसमें ड्रेनेज, यूटिलिटी डक्ट और सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं, करमटोली-चिरौंदी फ्लाईओवर में 516 मीटर का लिंक रोड भी शामिल है, जो रोजाना 28 हजार वाहनों की आवाजाही को आसान बनाएगा।
रांचीवासी को मुख्य फायदे
- ट्रैफिक जाम में कमी: व्यस्त चौकों जैसे अरगोड़ा, करमटोली, मोराबादी और कटहल मोड़ पर जाम से मुक्ति।
- समय और ईंधन की बचत: पीक आवर्स में 30-40 मिनट की दूरी महज 10 मिनट में पूरी होगी।
- सुरक्षा बढ़ेगी: एम्बुलेंस, स्कूल बसों और आम वाहनों की सुगम आवाजाही, दुर्घटनाओं में कमी।
- भविष्योन्मुखी डिजाइन: बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए न्वाइज बैरियर, लाइटिंग और ड्रेनेज की व्यवस्था।
- कनेक्टिविटी मजबूत: रिंग रोड, खूंटी, सिमडेगा जैसे क्षेत्रों से सीधी पहुंच।
ये परियोजनाएं रांची को जाम-मुक्त और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण जल्द शुरू होगा, जिससे शहरवासियों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिलेगी।
रांची में चल रहे अन्य फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स
रांची को जाम-मुक्त बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन ने सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जो शहर के ट्रैफिक को 40% तक कम करने में मदद करेगा।इसके अलावा कांटाटोली फ्लाईओवर पहले ही चालू हो चुका है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में हरमू से जज कॉलोनी तक और नदी किनारे नए फ्लाईओवर शामिल हैं।
ये सभी परियोजनाएं मिलकर रांची को स्मार्ट और सुगम यातायात वाली शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये परियोजनाएं रांची को जाम-मुक्त और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण जल्द शुरू होगा, जिससे शहरवासियों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।