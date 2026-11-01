रांची में पनीर कारोबारियों पर सख्ती, होटल-रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में अब पनीर का कारोबार करने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती बढ़ेगी। पनीर का निर्माण करने, बेचने या होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से खाद्य सुरक्षा विभाग में निबंधन कराना होगा।

बिना निबंधन पनीर का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने मिलावटी पनीर की बिक्री रोकने के लिए यह कदम उठाया है। शनिवार को समाहरणालय के ब्लाक-ए सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक हुई।

उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जिले के होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पनीर के नमूनों की जांच भी लगातार की जाएगी। जांच में मिलावट या गुणवत्ता से छेड़छाड़ पाए जाने पर संबंधित निर्माता और विक्रेता के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।