जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित जेपी मार्केट से मंगलवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां टेस्टी अंदाज फूड कॉर्नर में काम करने वाले कारीगर अजय दास की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय दुकानदारों और लोगों में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, दुकान में किसी बात को लेकर एक ग्राहक और कारीगर अजय दास के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपित ने धारदार हथियार से अजय के गले पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा।