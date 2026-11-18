डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी नागरिक को हत्या की साजिश रचने के आरोप में 330 महीने जेल में रहने की सजा सुनाई है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने इस पाकिस्तानी नागरिक को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इशारे पर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप सहित कई अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की हत्या का दोषी मानते हुए 27 साल और छह महीने की सजा सुनाई है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने दी जानकारी अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिक की पहचान आसिफ मर्चेंट के तौर पर हुई है। अमेरिकी संघीय अदालत ने इसे 330 महीने की जेल की सजा ईरान के आईआरजीसी ('इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स') के इशारे पर राष्ट्रपति ट्रंप सहित अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दी है।

इससे पहले भी हो चुकी है सजा 48 वर्षीय मर्चेंट को ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एरिक आर. कोमिटी ने सजा सुनाई। इससे पहले, मार्च 2026 में एक संघीय जूरी ने उसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार आतंकवाद की कोशिश करने और पैसे लेकर हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया था। उसे ईरानी सरकार के वैश्विक आतंकवादी बल, IRGC का एक प्रशिक्षित ऑपरेटिव बताया गया है।

अपराध रचने वालों को सख्त संदेश अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए अमेरिका आए एक ईरानी एजेंट को उसके आपराधिक कार्य के लिए उचित सजा दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय विभाग हमारे नेताओं के खिलाफ रची गई विदेशी आतंकवादी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता।

मर्जी से आईआरजीसी में शामिल हुआ था मर्चेंट प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार, मर्चेंट अपनी मर्जी से आईआरजीसी में शामिल हुआ और एक प्रशिक्षित इंटेलिजेंस एसेट बन गया। इसके बाद वह अमेरिका आया, ताकि ईरानी बल की ओर से अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की हत्या करने के लिए लोगों (हिटमैन) को ढूंढ़ सके और उन्हें पैसे दे सके।