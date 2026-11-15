पत्नी से झगड़ा सुलझाने के लिए पति ने AI से मांगी मदद, जवाब मिला- 'तलाक ले लो'

डिजिटल डेस्क, वडोदरा। कभी-कभी एआई से सलाह या किसी सवाल का जवाब पूछना इतना भारी पड़ सक सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। खास कर रिश्तों को लेकर कभी-कभी एआई ऐसी सलाह दे देता है कि मामला बहुत ही असजह हो जाता है।

ताजा मामला है गुजरात के वडोदरा का। शहर के एक शिक्षक अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में खुश नहीं थे। इस पर उन्होंने अपनी परेशानी को सुलझाने के लिए एआई की मदद लेने की सोची। हालात तब उलट हो गए जब एआई के जवाब से पत्नी गुस्सा हो गई।

एआई ने दी सलाह वडोदरा के शिक्षक पिछले दो महीने से पत्नी के साथ विवाद का हल एआई से पूछ रहे थे। एआई ने सलाह के तौर पर तलाक लेना ही बता दिया। एआई की जवाब से संतुष्ट होकर पति ने पत्नी से तलाक मांग लिया। इस हैरत भरी करतूत से परेशान पत्नी ने महिला हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी।

टीम रह गई हैरान जब टीम ने घर जा कर मामले को समझा तो हैरान रह गई। टीम ने दोनों को समझाया कि रिश्तों के फैसले मशीन की सलाह पर नहीं आपसी बातचीत से लेनी चाहिए। इससे रिश्ते बेहतर होंगे और आपसी समझ बनी रहती है। एआई कभी कभी ऊटपटांग फैसले दे देता है जिससे जिंदगी परेशान हो जाती है।