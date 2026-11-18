डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के गोपालगंज (पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का गृहनगर) और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार रात फिर हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के एक नेता की फरीदपुर में हत्या कर दी गई। सत्ताधारी दल के एक स्थानीय नेता की हत्या के बाद इलाके में अशांति फैल गई।

फरीदपुर के भांगा इलाके में पुलिस और अब भंग हो चुकी अवामी लीग के समर्थकों के बीच झड़प में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के स्थानीय किसान विंग के नेता राजू मोल्लाह की मौत हो गई। हिंसा तुंगीपाड़ा उप-जिला में कई संदिग्ध अवामी लीग समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई और तेजी से पूरे जिले और पड़ोसी फरीदपुर में फैल गई। इस दौरान एक पुलिस थाना और एक सांसद का घर जला दिया गया। बीएनपी के एक स्थानीय कार्यालय और कई मोटरसाइकिलें भी जलाई गईं।