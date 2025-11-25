रांची के दो चौराहों पर बनेंगे फ्लाईओवर, 250 करोड़ की लागत से जल्द शुरू होगा काम
रांची के व्यस्त नेवरी और रामपुर चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 250 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। इससे जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर आधुनिक डिजाइन पर आधारित होंगे और ढाई साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना से हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर के बीच संपर्क बेहतर होगा और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
जागरण संवाददाता, रांची। शहर के सबसे व्यस्त और सबसे अधिक दुर्घटना होने वाली नेवरी चौक और रामपुर चौक की तस्वीर अब बदलने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से इन दोनों स्थानों पर आधुनिक फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा।
इस परियोजना पर कुल 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे और निर्माण की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन दोनों चौकों पर हर दिन भारी संख्या में वाहनों का दबाव रहता है।
खासकर कांके से हजारीबाग और जमशेदपुर से हजारीबाग आने-जाने वाले वाहनों को अकसर भारी जाम का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार वाहनों और सड़क की जटिल संरचना के कारण दुर्घटनाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर एनएचएआई ने विस्तृत सर्वे के बाद फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी दी है।
अधुनिक डिजाइन से बनेंगे दोनों फ्लाईओवर
एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, नेवरी चौक और रामपुर चौक पर बनने वाले ये दोनों फ्लाईओवर आधुनिक डिजाइन पर आधारित होंगे। इससे न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही भी सुगम हो जाएगी।
परियोजना की अनुमानित अवधि ढाई वर्ष तय की गई है। इस दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को निर्माण काल में न्यूनतम परेशानी हो।
स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बनी हुई थी। खासकर कार्यालय समय और स्कूल के समय इन चौकों पर लंबी कतारें लग जाती थीं। फ्लाईओवर बनने के बाद यहां से गुजरना काफी आसान हो जाएगा।
रांची, जमशेदपुर से होगा संपर्क मजबूत
परियोजना के पूरा होने के बाद हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में संपर्क और मजबूत होगा एवं लोगों को सुरक्षित, निर्बाध और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। इन फ्लाईओवरों के निर्माण से न केवल हजारीबाग शहर को राहत मिलेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में सड़क यातायात के स्तर पर एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इससे व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी, क्योंकि माल ढुलाई में लगने वाला समय कम हो जाएगा। कुल मिलाकर, यह परियोजना हजारीबाग के लिए विकास का एक बड़ा कदम साबित होने जा रही है और आने वाले वर्षों में यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगी।
फ्लाईओवर निर्माण से दोनों चौकों पर ट्रैफिक का बोझ काफी कम होगा। हमारी प्राथमिकता है कि कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही निर्माण एजेंसी का चयन कर दिया जाएगा। -आनंद कुमार, इंजीनियर, एनएचएआई, रांची
