Ranchi News: बिल्डर से 5 करोड़ की मांगी थी रंगदारी, आरोपी गिरफ्तार, गिरोह का मास्टरमाइंड भी चिह्नित
रांची में एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड की भी पहचान कर ली ...और पढ़ें
जागरण, संवाददाता, रांची । बिहार की राजधानी पटना में बिल्डर से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शुभम राजन के रूप में हुई है, जो मूलरूप से कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में रांची के खेलगांव में रह रहा था।
पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर को रूपसपुर थाना क्षेत्र के एक बिल्डर से मोबाइल पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। बिल्डर द्वारा पैसे देने से इंकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया।
तकनीकी व मानवीय अनुसंधान के आधार पर की गई छापेमारी में रांची के खेलगांव से आरोपी शुभम राजन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से रंगदारी में प्रयुक्त मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया है। आरोपी ने एक अन्य साथी के बारे में भी जानकारी दी है, जिसकी पहचान कर ली गई है।
फोन कर कहा, दीधा में दीपक महतो की तरह हत्या कर दूंगा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार दिसंबर की रात 8:10 बजे बिल्डर को फोन करने वाले ने खुद को लाली सिंह उर्फ वेद निधि बताया था। काल करने वाले ने कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और मना करने पर दीपक महतो हत्याकांड का हवाला देकर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि जिस तरह दीधा में दीपक महतो की गोली मारकर हत्या की गई, उसी तरह वह बिल्डर और उसके सहयोगियों के साथ भी कर सकता है।
उसने चुनौती देते हुए कहा कि उसकी धमकी को हल्के में न लें और चाहे तो उसका आपराधिक इतिहास देख सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में लाली सिंह उर्फ वेद निधि का नाम एक बार फिर सामने आया है। बर्खास्त पुलिसकर्मी से गैंगस्टर बने वेद निधि पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस अब उसे भी पकड़ने के लिए प्रयास तेज कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।