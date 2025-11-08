पूर्व डीसी राय महिमापत पर करोड़ों की जमीन खरीदने का आरोप, एसीबी ने दर्ज की आय से अधिक संपत्ति का केस

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के पूर्व डीसी राय महिमापत रे पर करोड़ों रुपये की जमीन व फ्लैट खरीदने का आरोप है। आयकर अनुसंधान के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राज्य सरकार से अनुमति लेकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की है। जांच जारी है।

जांच के बाद ही उनपर लगे आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। वर्ष 2011 बैच के आइएएस अधिकारी राय महिमापत रे वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और विश्व बैंक में पदस्थापित हैं। वे फरवरी 2018 से जुलाई 2020 तक रांची के डीसी थे।



आयकर विभाग में 31 जुलाई 2020 को झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार ने लिखित शिकायत की थी। उन्होंने विभाग को बताया था कि आइएएस अधिकारी राय महिमापत रे ने 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है।

ये जमीन नामकुम, पुंदाग व तुपुदाना मौजा में हैं, जिसका बाजार मूल्य करीब 20 से 25 करोड़ से अधिक है। उनपर कुछ बिल्डर जैसे मेसर्स प्रणामी बिल्डर्स, मेसर्स श्रीजेन इंफ्रास्ट्रक्चर व बिल्डर विजय अग्रवाल के सहयोग से उपरोक्त जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया था।

आयकर विभाग को दिए गए आवेदन में अधिवक्ता ने बताया था कि राय महिमापत रे ने अपने व अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर नामकुम मौजा में 4.82 एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य करीब एक करोड़ रुपये के करीब है।

इसे खरीदने में प्रणामी बिल्डर्स ने उन्हें सहयोग किया। महिमापत रे ने मेसर्स श्रीजेन इंफ्रास्ट्रक्चर से तुपुदाना में 59 लाख रुपये मूल्य से पांच एकड़ पांच डिसमिल जमीन खरीदी। उक्त संपत्ति अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर दो सितंबर 2019 को खरीदी थी।