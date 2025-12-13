रांची में जमीन के नाम पर 1 करोड़ 41 लाख की ठगी, भू-माफियाओं के फर्जीवाड़े का शिकार हुआ डॉक्टर

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में एक जमीनी विवाद और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डॉक्टर रोहित प्रसाद ने अमानत अंसारी, मउद्दीन अंसारी,तसलीम और तबरेज के खिलाफ प्राथमािकी दर्ज कराई है। रोहित प्रसाद ने पुलिस को बताया कि अमानत अंसारी और मउद्दीन अंसारी से रांची के चुट्टु इलाके में स्थित जमीन खरीदने का समझौता किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमीन का विवरण और दस्तावेज उन्हें तबरेज आलम के माध्यम से दिखाए गए थे। दस्तावेजों में रसीद, खतियान और मुखिया का प्रमाण शामिल था, जिससे उन्हें भरोसा हुआ कि जमीन खरीदने योग्य है। इसके बाद डॉक्टर रोहित ने पूरी रकम 1 लाख 41 हजार रुपये का भुगतान कर जमीन की रजिस्ट्री भी कर ली।

हालांकि, उनके नर्सिंग होम में व्यस्त रहने और मेडिकल पढ़ाई के कारण वे तुरंत जमीन पर नहीं जा पाए। जून 2025 में चारदीवारी का निर्माण कराने गए तो कुछ लोगों ने निर्माण रोक दिया और कहा कि जमीन के असली मालिक को बुलाया जाए।

इसके बाद डॉक्टर रोहित ने जमीन मालिकों और अन्य को अपने आफिस बुलाया, लेकिन अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में जब वे आए तो बातचीत के दौरान उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने डॉक्टर रोहित को गाली-गलौज की और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।

अलग जमीन दिखाकर की रजिस्ट्री जांच में यह सामने आया कि जो जमीन डॉक्टर रोहित को दिखाई गई थी, वह जमीन अलग थी और उनका प्लॉट असली जमीन से अलग था। इसके अलावा पता चला कि जमीन पहले जितेंद्र कुमार और अन्य व्यक्तियों को पावर आफ अटार्नी के माध्यम से दी गई थी, जिसे 15 दिसंबर 2023 को रद कर दिया गया।

डॉक्टर रोहित ने जब सेल डीड और रजिस्ट्री की जांच की तो पाया कि उनके आधार पर दिखाए गए डीड में कोई वैध रजिस्ट्री नहीं थी। इस पूरे मामले में अमानत अंसारी, मउद्दीन अंसारी और तबरेज आलम पर धोखाधड़ी और कानूनी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।