रांची में दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर होगी कार्रवाई, नए साल के जश्न में भी लागू होगा यही नियम
दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने वालों पर रांची पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ...और पढ़ें
HighLights
रांची में दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर होगी कार्रवाई।
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के दिशा-निर्देशों का पालन कराना चुनौती।
दीपावली के साथ नए साल में भी पटाखों पर सख्ती की तैयारी।
जागरण संवाददाता, रांची। दशहरा की तरह इस बार दीपावली में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस और प्रशासन की नजर रहेगी। खासकर रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से पटाखे छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।
दीपावली के दौरान निर्धारित समय के बाद पटाखे छोड़ने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को भी निर्देशों के अनुपालन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
दशहरा के दौरान रांची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब तीन करोड़ 18 लाख रुपये का चालान काटा गया था। यातायात नियम तोड़ने वालों पर लगातार निगरानी रखी गई थी। अब दीपावली में भी इसी तरह नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की तैयारी है। हालांकि इस बार चुनौती सिर्फ यातायात व्यवस्था संभालने की नहीं, बल्कि ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की भी होगी।
रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर होगी कार्रवाई
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ही पटाखे छोड़े जाने हैं। रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर रोक है। ऐसे में दीपावली की रात तय समय सीमा का पालन कराना पुलिस और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा।
शहर के रिहायशी इलाकों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए निगरानी रखनी होगी। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि त्योहार की खुशियों के बीच आम लोगों को ध्वनि और वायु प्रदूषण की परेशानी नहीं झेलनी पड़े।
नए साल में रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर कब होगी कार्रवाई
दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन नए वर्ष के जश्न में यही नियम कितने प्रभावी तरीके से लागू होंगे, यह बड़ा सवाल है। हर साल 31 दिसंबर की रात और एक जनवरी के स्वागत में शहर के कई इलाकों में देर रात तक पटाखे छोड़े जाते हैं।
कई स्थानों पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी होती है। इसके बावजूद इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को लेकर उतनी सक्रियता दिखाई नहीं देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दीपावली पर निर्धारित समय के बाद पटाखे छोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी तो नए वर्ष के जश्न में भी यही सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाएगी।
क्या प्रदूषण नियंत्रण के नियम केवल दीपावली तक ही सीमित रहेंगे या नए वर्ष के दौरान भी उनका समान रूप से पालन कराया जाएगा।
नए वर्ष को लेकर भी उठाए जाएंगे जरूरी कदम
पुलिस और प्रशासन का कहना है कि दीपावली के साथ-साथ नए वर्ष के मौके पर भी नियमों के अनुपालन को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नए वर्ष के दौरान देर रात तक आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाने की स्थिति को देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
इसके लिए जल्द ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि दीपावली की तरह नए वर्ष में भी रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने वालों पर प्रशासन कितनी सख्ती दिखाता है।
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