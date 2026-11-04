ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं, फ्लाइट का किराया आसमान पर; छठ पूजा पर रांची आने के लिए देने होंगे 31 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, रांची। दीपावली और छठ महापर्व पर घर लौटने की तैयारी कर रहे विमान यात्रियों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और अन्य महानगरों में नौकरी तथा पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए रांची आना महंगा हो गया है।

सात नवंबर की यात्रा के लिए पूर्व में दर्ज किराये में बेंगलुरु से रांची का एकतरफा टिकट 30,999 रुपये, मुंबई से 26,693 रुपये और दिल्ली से 20,968 रुपये तक पहुंच गया था। यह सामान्य दिनों के किराये के मुकाबले लगभग तीन से चार गुना है।

त्योहारी सीजन में विमान किराये की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण यात्रियों की मांग और उपलब्ध सीटों के बीच अंतर है। दुर्गापूजा के बाद दीपावली और छठ के लिए बड़ी संख्या में लोग झारखंड लौट रहे हैं। विशेषकर बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और दिल्ली से रांची आने वाली उड़ानों पर दबाव बढ़ रहा है।

रांची से कुछ प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानों के सीमित विकल्प होने से यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेना पड़ता है। इससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। जैसे-जैसे भर रही सीटें, वैसे-वैसे बढ़ रहा किराया विमानन कंपनियां डायनेमिक प्राइसिंग प्रणाली के आधार पर किराया निर्धारित करती हैं। इसके तहत किसी उड़ान में सस्ते किराये वाली सीटें बिक जाने के बाद अगली श्रेणी की महंगी सीटें उपलब्ध होती हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण कम किराये वाली सीटें पहले ही बुक हो जाती हैं।