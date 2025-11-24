राजधानी को सुंदर बनाने में बर्बाद हो गए करोड़ों रुपये, नाइट मार्केट की योजना भी हो गई फेल

जागरण संवाददाता, रांची। पिछले 10 साल से राजधानी को संवारने के लिए कई योजनाएं बनीं और धरातल पर उतारने की पहल की गई, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू होने से पहले जमीन अधिग्रहण, बेहतर प्लानिंग व निर्मित संरचनाओं के संचालन की व्यवस्था नहीं की गई।

नतीजतन उन योजनाओं को आनन-फानन में शुरू कर दिया गया और करोड़ों रुपये बर्बाद हो गए। हम बात कर रहे हैं उन चार स्मार्ट रोड की, मोरहाबादी मैदान में बनाए गए टाइम्स स्क्वायर व नाइट मार्केट समेत कांके में अधूरा पड़ा अर्बन हाट की योजना की।

झारखंड अब युवा हो चुका है, फिर भी राजधानी का विकास उस दृष्टिकोण से नहीं हो सका, जो होना चाहिए था। अब एक बार फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक होते हुए बिरसा चौक तक सिक्स लेन सड़क का निर्माण कराने की योजना बनी है, जबकि पूर्व में स्मार्ट रोड नंबर-1 के निर्माण के दौरान डक्ट व स्टार्म वाटर ड्रेन के लिए सड़क के एक ओर ही जमीन मिल पाई थी।

आर्मी के अधिकारियों ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक सड़क के एक ओर की जमीन देने से इन्कार कर दिया था। इसी प्रकार, बिरसा चौक से राजभवन तक वाया किशोरगंज स्मार्ट रोड नंबर-2 के निर्माण के दौरान एचईसी प्रबंधन ने साइट-5 के पास जमीन देने पर सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन रेलवे की ओर से अडंगा लगा दिया गया।

अरगोड़ा चौक से हरमू चौक की ओर स्मार्ट डक्ट व स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण कार्य सुरू किया गया था। स्मार्ट रोड नंबर-3 के तहत (राजभवन से सर्कुलर रोड होते हुए कांटाटोली चौक तक) डंगरा टोली के समीप डक्ट व स्टार्म वाटर ड्रेन के लिए खोदाई का काम शुरू किया गया था।

कई महीनों तक काम बंद रहा। फिर अचानक गड्ढों को बालू से भरवा दिया गया। इन चार स्मार्ट रोड का निर्माण सपना ही रह गया। 2016 में बनी थी योजना स्मार्ट रोड नंबर-1 - बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक वाया हिनू चौक

- कुल लागत : 101.01 करोड़



स्मार्ट रोड नंबर-2 - राजभवन से बिरसा चौक वाया किशोरगंज

- कुल लागत : 471.77 करोड़ स्मार्ट रोड नंबर-3 - राजभवन से सर्कुलर रोड होते हुए कांटाटोली तक

- कुल लागत : 633.89 करोड़ स्मार्ट रोड नंबर-4 राजभवन से बूटी मोड़ तक वाया बरियातू रोड होते हुए

कुल लागत : 586.46 करोड़ मोरहाबादी में नाइट मार्केट का कराया गया निर्माण साल 2022 में रांची नगर निगम की ओर से मोरहाबादी में मैदान का सुंदरीकरण पर वहां नाइट मार्केट शुरू करने की तैयारी की गई थी। 4.77 करोड़ रुपये की लागत से दो जगहों पर वेंडर मार्केट व नाइ़ट मार्केट की योजना तैयार की गई थी। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के पीछे पेवर ब्लाक बिछाए गए।

आकर्षक लाइट व यात्री शेड भी बनाए गए। आम लोगों के बैठने के लिए कंक्रीट के कुर्सी भी लगाए गए। फिर भी नाइट मार्केट की शुरुआत नहीं हो पाई।वर्तमान में नगर निगम की ओर से बिजली आफिस के समीप वेंडर मार्केट का निर्माण कराया गया और सब्जी विक्रेताओं समेत मोरहाबादी क्षेत्र में ठेला लगाने वालों को वेंडर मार्केट में स्थल आवंटित किया गया।

इसी प्रकार, कचहरी रोड में जयपाल सिंह स्टेडियम के समीप पूर्व में स्ट्रीट फूड हब बनाने की प्लानिंग की गई। इसके बाद संबंधित स्थल पर नाइट मार्केट की योजना तैयार की गई। स्टेडियम के सामने स्थित भूखंड पर पेवर ब्लाक बिछाए गए। नए सिरे से कवर्ड ड्रेन का भी निर्माण कराया गया। अब रवींद्र भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नाइट मार्केट की योजना भी रद कर दी गई।

मोरहाबादी में टाइम्स स्क्वायर का निर्माण अधूरा मोरहाबादी मैदान को लंदन के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर विकसित करने की योजना तैयार की गई थी। 22 करोड़ रुपये की लागत से मैदान के चारों ओर 14 एलईडी स्क्रीन, आठ हाईमास्ट लाइट व आठ गोबो लाइट लगाए गए।

मैदान में पूर्व निर्मित मंच के ऊपर कैनोपी बनाकर उसे आकर्षक लुक दिया गया। इस स्थल पर फेज-2 के तहत नाइट मार्केट विकसित करने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन डीपीआर तैयार होने के बाद भी फेज-2 का काम शुरू नहीं हो पाया।

रांची नगर निगम को टाइम्स स्क्वायर का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन टाइम्स स्क्वायर सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थल बन गया। कांके में अर्बन हाट का निर्माण अधूरा रांची नगर निगम की ओर से साल 2017 में कांके में अर्बन हाट का निर्माण कार्य शुरू कराया गया ता। 17 करोड़ रुपये की लागत से अप्बन हाट का निर्माण होना था। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने इसे राज्य कौशल विकास केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दिया और निगम की ओर से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई।

फिर नगर विकास विभाग की ओर से अर्बन हाट के अधूरे निर्माण को पूरा करने का आदेश दिया।रांची नगर निगम की ओर से अर्बन हाट के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नौ बार टेंडर निकाले गए, लेकिन मात्र एक बार सिंगल टेंडर हुआ।अर्बन हाट के अधूरे काम को पूरा करने के लिए कोई भी संवेदक टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा है।

अब सिक्स लेन सड़क का होगा निर्माण सुगम यातायात के लिए एयरपोर्ट से हिनू चौक तक सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ 42 लाख 27 100 रुपये, हार्ड एवं साफ्ट स्केप ( हरियाली पूर्ण एवं प्रकाशयुक्त सजावट ) के लिए 14 करोड़ 64 लाख 78,800 रुपये, हीनू से बिरसा चौक सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 7 करोड़ 50 लाख 73,200 रुपये, हार्ड एवं साफ्ट स्केप के लिए 9 करोड़ 03 लाख 38,800 रुपये और हीनू चौक व गोलंबर के विकास के लिए 3 करोड़ 42 लाख 46,600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

ऐसे होगा सड़कों का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण एयरपोर्ट से हिनू चौक मार्ग (1.65 किमी ) वर्तमान मार्ग को यथासंभव 6 लेन बनाना, सतह नवीनीकरण, फुटपाथ, साइक्लिंग पाथ, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, फ्लोरिंग पैनल, एलईडी लाइटिंग, जनजातीय कला संस्कृति पर आधारित दीवारों पर चित्रकारी, पत्थर की कलाकृतियां, झारखंड की प्राचीन कला संस्कृति पर आधारित भव्य तोरणद्वार, लैंड स्केपिंग, डिजाइनदार पेड़ पौधे, पेयजल व प्रसाधन, खाली स्थान पर पार्क, पार्किंग।

हिनू चौक से बिरसा चौक (1.2 किमी) सड़क सतह नवीनीकरण के साथ सुंदरीकरण, 6 लेन का निर्माण, डिवाइडर की पेड़-पौधों से सजावट, लैंड स्केपिंग, पेवर ब्लाक, फुटपाथ, साइकिल पाथ-वे, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष, डिजाइनदार पौधे, आकर्षक स्ट्रीट व एलईडी लाइट, लैंड स्केपिंग, शौचालय।