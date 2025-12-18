Cyber Fraud: ऑनलाइन जॉब के नाम पर युवक से 2.30 लाख की ठगी, टेलीग्राम एप के माध्यम से फंसाया

जागरण संवाददाता, रांची । हिनू निवासी योगेंद्र पांडेय से आनलाइन जाब का झांसा देकर साइबर ठगों ने 2.30 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस मामले में पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। योगेंद्र पांडेय ने पुलिस को बताया कि उन्हें टेलीग्राम एप के माध्यम से आनलाइन जाब का आफर मिला था।

इसके बाद टेलीग्राम आईडी के जरिए उन्हें फ्रीलांस लेनदेन प्रसंस्करण सेवा से जुड़ने का प्रस्ताव दिया गया। यह प्रस्ताव स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिमिटेड नामक संस्था के नाम पर दिया गया था। ठगों ने योगेंद्र को अपने बैंक खाते के माध्यम से लेनदेन करने का निर्देश दिया और प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कमीशन देने का भरोसा दिलाया।

निर्देशों के अनुसार उनके खाते से कई बार राशि स्थानांतरित कराई गई। इस दौरान उन्हें मामूली कमीशन दिया गया, लेकिन बाद में उनके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। पीड़ित के अनुसार 23 से 30 नवंबर के बीच उनके खाते से कुल करीब 2.30 लाख रुपये की ठगी की गई। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।