    Cyber Fraud: ऑनलाइन जॉब के नाम पर युवक से 2.30 लाख की ठगी, टेलीग्राम एप के माध्यम से फंसाया

    By Manoranjan Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    रांची में एक युवक ऑनलाइन जॉब के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो गया। टेलीग्राम एप के माध्यम से उसे फंसाया गया और उससे 2.30 लाख रुपये की ठगी की गई। साइबर ...और पढ़ें

    ऑनलाइन जॉब के नाम पर युवक से 2.30 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।

    जागरण संवाददाता, रांची । हिनू निवासी योगेंद्र पांडेय से आनलाइन जाब का झांसा देकर साइबर ठगों ने 2.30 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस मामले में पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। योगेंद्र पांडेय ने पुलिस को बताया कि उन्हें टेलीग्राम एप के माध्यम से आनलाइन जाब का आफर मिला था।

    इसके बाद टेलीग्राम आईडी के जरिए उन्हें फ्रीलांस लेनदेन प्रसंस्करण सेवा से जुड़ने का प्रस्ताव दिया गया। यह प्रस्ताव स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिमिटेड नामक संस्था के नाम पर दिया गया था। ठगों ने योगेंद्र को अपने बैंक खाते के माध्यम से लेनदेन करने का निर्देश दिया और प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कमीशन देने का भरोसा दिलाया।

    निर्देशों के अनुसार उनके खाते से कई बार राशि स्थानांतरित कराई गई। इस दौरान उन्हें मामूली कमीशन दिया गया, लेकिन बाद में उनके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। पीड़ित के अनुसार 23 से 30 नवंबर के बीच उनके खाते से कुल करीब 2.30 लाख रुपये की ठगी की गई। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    13 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, केस दर्ज

    गुजरात के मोरबी निवासी बाबूलाल बिश्नोई ने फोरबी टाइल्स के संचालक पुनीत पटेल पर 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस संबंध में बाबूलाल बिश्नोई की शिकायत पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और वर्ष 2021 से पुनीत पटेल उनसे लगातार टाइल्स मंगवाया करता था।

    समय के साथ टाइल्स की आपूर्ति के एवज में करीब 13 लाख रुपये बकाया हो गए। कई बार राशि की मांग करने पर आरोपी टालमटोल करता रहा। आरोप है कि जब भुगतान को लेकर दबाव बनाया गया तो पुनीत पटेल ने उन्हें धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित ने सदर थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।