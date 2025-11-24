Ranchi Crime: पढ़ाई में गरीब बच्चों को मदद करने के नाम पर ठग लिए 87 लाख रुपये,शिक्षिका ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला

जागरण संवाददाता,रांची। चुटिया थाना में शिक्षिका निशा तिर्की ने 87 लाख रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। निशा तिर्की मारसाल मंदिर विद्यालय, कुजू में शिक्षिका हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एडुटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सैनविल श्रीवास्तव, मैनविल श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार करण और प्रीति सक्सेना ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे वायदों के जरिए उनसे और अन्य अन्य लोगों से लगभग 87 लाख रुपये की ठगी कर ली है।

शिकायत के अनुसार, आरोपित अपने आपको ब्रिटेन स्थित संस्था से जुड़ा चैरिटी संगठन बताता था और गरीब महिलाओं एवं बच्चों को शिक्षा, वाहन, लैपटाप, स्मार्ट बोर्ड, घर आदि देने का वादा करता था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया ठगी का शिकार उसके वायदों पर विश्वास कर सिस्टर निशा और अन्य लोगों ने आरोपितों के दिए बैंक खातों में कुल 87 लाख रुपये ट्रांसफर किए। पीड़ितों ने बताया कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेजों और मेल पत्राचार के माध्यम से अपने वायदों को सच्चा साबित किया।

पैसे जमा करने के बाद आरोपियों ने सामान उपलब्ध नहीं कराया और जब भुगतान वापस मांगने की कोशिश की तो झूठे आयकर नोटिस दिखाकर समय टालता रहा। बाद में यह भी पता चला कि उसके द्वारा बताई गई कोई संस्था अस्तित्व में नहीं है।