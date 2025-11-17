Ranchi Crime News: इवेंट कंपनी के संचालक शशिकांत गुप्ता ने क्यों कर ली आत्महत्या, साक्ष्य जुटाने के प्रयास में पुलिस

जागरण संवाददाता, रांची। Ranchi News अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग कालोनी में रहने वाले टास्क मैन इवेंट के संचालक शशिकांत गुप्ता ने रविवार को फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया।

शशिकांत गुप्ता के दोस्तों ने बताया कि आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। शशिकांत की पत्नी कोलकाता में नौकरी करती हैं। पिता का निधन पहले ही हो चुका था, जबकि मां जीवित हैं। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक की मां और पत्नी को दे दी है। बताया गया कि शशिकांत गुप्ता पेशे से इवेंट संचालक थे और कई बड़ी कंपनियों के कार्यक्रम आयोजित कर चुके थे।

कुछ माह पहले उनकी पत्नी को जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों बच्चों का इलाज के दौरान निधन हो गया। इस दुखद घटना ने झकझोर दिया। लेकिन बाद में शशिकांत गुप्ता ने फिर से अपने काम में लौटकर सक्रियता दिखाई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच में जुट गई है।